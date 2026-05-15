Kiko Rivera actuará como DJ en Icónica Sevilla Fest tras el concierto de Isabel Pantoja e Il Divo el 27 de junio

Archivo - Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en una imagen de archivo 12/7/2019 - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Kiko Rivera se ha incorpora a la programación de las Endesa Music Sessions de Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde actuará como DJ invitado el próximo 27 de junio, tras el concierto de su madre, Isabel Pantoja e Il Divo.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa, la propuesta musical de Rivera se caracteriza por una mezcla "accesible y festiva que conecta con el gran público", combinando éxitos actuales con sonidos urbanos, electrónicos y comerciales.

Además de su faceta como DJ, ha publicado distintos temas dentro del ámbito pop y urbano, contando con millones de reproducciones en plataformas digitales y habiendo participado en colaboraciones con otros artistas del panorama nacional.

Su participación en las Endesa Music Sessions, junto a los ya anunciados Aaron Sevilla, Barce, Luc Loren, Vilu Gontero, Bea Miau, Marsal Ventura y Juanca Supersubmarina, "refuerza la apuesta de Icónica Santalucía Sevilla Fest por ofrecer experiencias completas más allá de los conciertos principales".

Por otra parte, la banda sevillana Hierva Büena representará a la ciudad en la final de Endesa Play tras imponerse en la semifinal celebrada en Sala X. El grupo fue seleccionado entre las cinco propuestas que actuaron en directo en una noche dedicada al talento emergente y la música en vivo, y se suma así a L4 y Tere! como artistas ya clasificados para la gran final del certamen, que tendrá lugar el próximo 2 de junio en Madrid.

Los finalistas competirán por actuar en escenarios nacionales como, Icónica Santalucía Sevilla Fest, Jardín de las Delicias, Espacio Zity Zaragoza, el Playoff final de la Liga Endesa o la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027. En esta edición, el concurso ha reunido a 457 artistas de toda España y cuenta además con Siloé como padrinos del proyecto.