'Lágrimas de San Pedro' desde la Giralda: la tradición de los toques de clarines por la festividad del santo

Archivo - Músicos de la banda Nuestra Señora del Sol realizan con sus clarines los tradicionales toques conocidos como 'Lágrimas de San Pedro' desde la Giralda - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

las conocidas como 'Lágrimas de San Pedro' sonarán, un año más, desde la Giralda. Se trata de una antigua tradición recuperada hace más de tres décadas por parte de la Banda de Nuestra Señora del Sol; en concreto por seis de sus músicos, que interprentan toques de clarines.

Esta ceremonia se llevará a cabo en tres momentos de recogimiento: el primero tendrá lugar en la medianoche del 28 de junio, y los otros dos se realizarán al día siguiente, cuando se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, a las 9,30 y a las 12,00 horas, según detalla el Cabildo metropolitano de la Catedral.

Previamente, los alabarderos de la Banda del Sol desfilarán con solemnidad por las gradas de la Catedral y se situarán en la Puerta de Palos mientras comienza el repique de campanas que antecede a los toques, que se repetirán tres veces por cada cara de la Giralda.

Una vez concluidos, el cuerpo de clarines y alabarderos se reunirá ante la torre para desfilar hacia la Capilla Real, donde rendirán homenaje a la Virgen de los Reyes y se postrarán a los pies de la patrona de la Archidiócesis.

Esta tradición tiene su origen espiritual en el siglo XV, inspirada en las lágrimas que San Pedro, primer Papa de la Iglesia, derramó en el atrio de la Casa de Caifás en Jerusalén tras negar a Jesús tres veces. Convertidos en sonidos de cornetas, estos lamentos datan del año 1410, cuando, para celebrar el retorno del infante Don Fernando tras la conquista de Antequera, Sevilla organizó grandes festejos, repiques y luminarias unidos a la noche de San Pedro.