Lenny Kravitz llega este miércoles a la Plaza de España de Sevilla de la mano de Icónica con 'Lenny Kravitz Live 2026'

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SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor, productor, multiinstrumentista, cuatro veces ganador del Grammy Lenny Kravitz llega este miércoles, 1 de julio, a la Plaza de España de Sevilla de la mano de Icónica Santalucía Sevilla Fest como parte de su gira, 'Lenny Kravitz Live 2026', que lo llevará a los principales escenarios del mundo.

Tras su aplaudida 'Blue Electric Light Tour 2025', que ofreció conciertos con todas las entradas agotadas en Europa, Sudamérica, Australia y una residencia en Las Vegas, Kravitz continúa lo que Billboard ha bautizado como la 'Lennaissance': un periodo de éxito global y resurgimiento creativo.

Kravitz publicó su aclamado duodécimo álbum de estudio, 'Blue Electric Light', en mayo de 2025. En 2025, Kravitz fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Music Icon Award en los People's Choice Awards 2024, el Best Rock Award en los MTV Video Music Awards 2024 y el Fashion Icon Award del CFDA.

Esta noche será completada por Mickey Pavón, que tras el concierto de Lenny Kravitz hará vibrar la Plaza de España en las Endesa Music Session.