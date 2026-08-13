Liberadas 15 víctimas de explotación sexual en Sevilla tras la desarticulación de dos organizaciones de trata

MINISTERIO DE INTERIOR

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación 'Munib Calamitas', han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que actuaban en Sevilla capital y distintos municipios de la provincia, de manera que se ha detenido a 15 personas y se ha liberado a 15 mujeres, todas ellas de nacionalidad colombiana y venezolana, que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.

Según ha detallado el Ministerio de Interior en una nota de prensa, ambas organizaciones mantenían una colaboración puntual mediante el intercambio de mujeres entre las distintas viviendas destinadas a la explotación sexual de las víctimas, que eran captadas principalmente en países de Sudamérica, aprovechando su precaria situación económica y social.

Una vez en España, eran sometidas a un férreo control por parte de los integrantes de las organizaciones, que les hacían permanecer disponibles las 24 horas y obligadas a vivir en condiciones insalubres, hacinadas en inmuebles que aparentaban ser viviendas particulares, pero que funcionaban como casas prostíbulo. Además, la deuda de 7.000 euros que habían contraído con la organización era utilizada como mecanismo de control para impedir que abandonaran la explotación.

Asimismo, la investigación también ha permitido determinar que las organizaciones seguían un sistema perfectamente estructurado para maximizar los beneficios económicos, de modo que los responsables realizaban fotografías de contenido sexual a las víctimas y las anunciaban en plataformas digitales bajo identidades ficticias, describiendo sus características físicas y los servicios ofrecidos con el único objetivo de aumentar la demanda y obtener un mayor lucro económico.

Durante los registros practicados han sido intervenidos, entre otros efectos, dispositivos de telefonía móvil, documentación relacionada con la contabilidad de los servicios sexuales y 10.000 euros en efectivo. Igualmente, la investigación patrimonial desarrollada ha permitido el bloqueo de 15 cuentas bancarias con un patrimonio superior a 30.000 euros y de tres inmuebles presuntamente utilizados para canalizar los beneficios obtenidos mediante la actividad delictiva.

Como resultado del operativo, se han realizado cuatro entradas y registros en los municipios sevillanos de Utrera, Gelves, Aznalfarache y Sevilla, donde se ha detenido a 15 personas como presuntas responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.

Por otro lado, la operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla y por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional.