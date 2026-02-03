Liberados jornaleros agrícolas explotados laboralmente por un clan familiar en Cantillana (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de vehículo de la Policía Nacional. - CNP - Archivo

CANTILLANA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, con la colaboración de Inspección de Trabajo de Sevilla, ha desarticulado en la localidad hispalense de Cantillana una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de personas y a su explotación laboral como jornaleros agrícolas.

Según un nota remitida por la Policía Nacional, las víctimas, de nacionalidad rumana, eran captadas en su país de origen, principalmente en la región de Alexandría, mediante anuncios en redes sociales publicados por un clan familiar que les prometía empleo en diferentes explotaciones agrícolas de Cantillana.

Una vez en España, los jornaleros eran alojados en "condiciones infrahumanas en viviendas ocupadas", donde permanecían bajo el "control permanente" de la organización criminal. Además de no ser dados de alta en la Seguridad Social, adquirían una deuda derivada del coste del desplazamiento, que debían saldar trabajando en distintas explotaciones agrícolas. De esta forma, se ha logrado la liberación de ocho víctimas del entramado y la detención de 17 personas, entre los que se encuentran los líderes de la organización criminal.

En contexto, la investigación policial se inició en noviembre de 2023, gracias a la información facilitada por la Policía de Rumanía, que alertó sobre la existencia de un clan familiar asentado en la localidad sevillana de Cantillana, dedicado a la explotación laboral de trabajadores en tareas agrícolas.

Asimismo, Policía Nacional ha precisado que el entramado captaba a las víctimas en su país de origen mediante el engaño a través de redes sociales, presentándoles ofertas de trabajo con salarios elevados y buenas condiciones laborales que, una vez en España, no se cumplían.

Las víctimas contactaban con los tratantes, pertenecientes al clan 'Muti', por teléfono, donde se les informaba de las falsas condiciones laborales. En caso de aceptar la oferta, la red criminal sufragaba el desplazamiento de los trabajadores, generando así una deuda que debían devolver trabajando en diversas explotaciones agrícolas en Cantillana. El traslado se realizaba en autobús desde Rumanía, y a su llegada a Sevilla las víctimas eran recogidas por miembros del entramado criminal.

De esta forma, los jornaleros debían soportar condiciones "extremadamente duras", puesto que eran obligados a trabajar durante largas jornadas, de lunes a domingo y en muchas ocasiones bajo condiciones climatológicas muy adversas.

Asimismo, los trabajadores eran alojados en condiciones infrahumanas en viviendas ocupadas, "donde permanecían en todo momento controlados por sus tratantes". Asimismo, no figuraban dados de alta en la Seguridad Social.

En suma, la operación policial ha concluido con un amplio dispositivo que ha permitido la liberación de ocho víctimas y la detención de 17 personas, entre los que se encuentran los cabecillas de la red criminal.

Durante la actuación se han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios en el mismo municipio, en los que se han intervenido 1.700 euros en efectivo, teléfonos móviles de alta gama y "abundante documentación relevante para la investigación".

Desde el año 2022, diversas investigaciones han permitido detectar y desarticular en Andalucía, principalmente en la provincia de Sevilla, varias organizaciones criminales rumanas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el sector agrícola, que captaban a víctimas mediante falsas ofertas de empleo y que, en algunos casos, incluían la venta de menores de edad por parte de sus propias familias para su explotación o incluso el secuestro de discapacitados. Estas actuaciones se han saldado con la detención de más de un centenar de personas y la desarticulación de varias estructuras criminales, vinculadas entre sí por lazos familiares.

Así, en la operación 'Danubio', que tuvo lugar el 20 de enero de 2023, ya se desarticuló en Brenes, Villaverde del Rio, El Viar y La Algaba a parte del clan 'Muti'. Dicha operación tuvo continuidad con la operación 'Naeva', en la que se desarticuló al clan 'Mustafá' en Brenes y en Cantillana en tres fases desarrolladas entre noviembre de 2024 y octubre de 2024.

En concreto, la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.