Licitado nuevo aparcamiento en Sevilla: 80 plazas reservadas para vecinos de Triana a 110 euros al mes

Archivo - Parcela destinada al futuro CEIP del Valle, destinada provisionalmente a aparcamiento para residentes. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado a Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas S.A. (Aussa), el contrato de concesión del aparcamiento en superficie de la parcela municipal ubicada en la plaza Monte Pirolo del distrito Triana, que reservará un 70 por ciento de las plazas para residentes, a un precio de 110 euros al mes en el caso de las 70 plazas para coches y 25 euros al mes para las diez plazas de motocicleta. Esta concesión tendrá una duración de cuatro años por un canon de 63.750 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el objetivo de esta actuación es dar respuesta al "grave déficit" de estacionamiento que soportan los vecinos de esta zona de Triana mediante la puesta en servicio de 100 plazas para automóviles y 10 para motocicletas, con un sistema prioritario para residentes y una parte destinada a rotación.

La parcela, de 2.639 metros cuadrados, se encuentra situada tras las viviendas que conforman la plaza del Zurraque, entre las calles Vicente Flores Navarro y Antonio García Corona. El contrato contempla el acondicionamiento integral del espacio por parte Aussa, la instalación de cámaras de vigilancia y equipos de control, el mantenimiento del recinto y su explotación durante el periodo concesional.

En este sentido, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha subrayado que esta adjudicación "permite transformar una parcela municipal infrautilizada durante años en una solución concreta para uno de los problemas que más preocupa a los vecinos de Triana, la falta de aparcamiento". "El Ayuntamiento contempla la reserva de la mayoría de las plazas a residentes y fija unas tarifas estables durante los cuatro años de concesión", ha añadido.

Así, de las 100 plazas previstas para coches, 70 estarán reservadas a residentes y 30 se destinarán a uso rotatorio. Por su parte, las diez plazas para motos serán también de uso residencial. El sistema busca priorizar a quienes viven en el entorno inmediato, reduciendo el tiempo de búsqueda de aparcamiento y la presión sobre las calles interiores del barrio.

SOLICITUDES DE RESIDENTES

Podrán solicitar el uso de las 70 plazas para automóviles y 10 para motos destinadas a residentes, las personas físicas empadronadas en el distrito Triana que sean titulares del vehículo o figuren como conductor habitual en el seguro obligatorio. Una vez abierto el plazo de solicitudes, el procedimiento podrá realizarse mediante la sede electrónica y se desarrollará en dos fases.

En primer lugar, se abrirá un plazo para los residentes de las calles más próximas al aparcamiento, denominadas 'zona A'. Si las solicitudes superan las plazas disponibles, la asignación se realizará mediante sorteo.

Dicha 'zona A' comprende la más próxima al aparcamiento de la plaza Monte Pirolo y estará delimitada por el perímetro interior de las calles por ambas aceras: San Jacinto, Pagés del Corro, San Vicente de Paul y Avenida Santa Cecilia.

Así como las calles interiores a este perímetro son: Maestro Jiménez, Vicente Flores Navarro, plaza Alcalde José Hernández Díaz, Antonio García Corona, plaza Monte Pirolo, Rafael Salas González, Aceituneras, José Cruz Auñón, Sor Manuela Ramos, plaza del Zurraque, jardines Hermanos Garduño, Maestro Guerrero, Maestro Bretón, Sor Milagros, jardín Francisco Gaitán Sánchez, Maestro Guridi, Miguel Ángel Olalla, Doctor Jerónimo Pou e Ignacio Gómez Millán.

En una segunda fase, si quedaran plazas libres, podrán solicitarlas los residentes del resto del distrito Triana, denominada en el pliego como 'zona B', y también se adjudicarán por sorteo en caso de exceso de demanda.

Asimismo, no se permitirán más de dos abonos por domicilio, salvo que, una vez finalizados los procedimientos anteriores, continúen existiendo plazas vacantes. Posteriormente se creará una lista de espera permanente ordenada por fecha de presentación de solicitudes para cubrir las vacantes que se produzcan.

PRECIOS DE LOS ABONOS Y LAS TARIFAS ROTATORIAS

Las tarifas han quedado fijadas en el pliego de adjudicación en 110 euros al mes para turismos y 25 euros al mes para motocicletas de residentes (IVA incluido). Para el uso rotatorio, el precio será de 0,03 euros por minuto (IVA incluido).

También se contemplan abonos diarios de 24 horas por 9 euros y de 8 horas por 5 euros. Estas tarifas no podrán revisarse durante los cuatro años de concesión. El delegado de Movilidad ha destacado que se trata de un modelo "equilibrado, con prioridad residencial, control de acceso, videovigilancia y una oferta de rotación que también ayudará a reducir la ocupación indebida de las calles del entorno".

Según ha señalado, con este nuevo aparcamiento van a "ordenar el estacionamiento, ofrecer plazas seguras a los vecinos y mejorar la movilidad cotidiana en el entorno de la Hispano Aviación y Plaza del Zurraque". "Menos vueltas buscando aparcamiento significa menos tráfico, menos emisiones y una mejora directa de la calidad de vida de los vecinos del barrio", ha sostenido.

La apertura del plazo de solicitudes y todos los detalles del procedimiento se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sevilla próximamente, donde se informará también de los plazos, documentación requerida y resultados de los sorteos.