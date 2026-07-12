Líder del PSOE de Sevilla cree que Moreno "se deja la coherencia" en su acuerdo con Vox que "no genera ni estabilidad"

1103429.1.260.149.20260712113748 El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha realizado una valoración "negativa" del acuerdo suscrito entre el PP-A y Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y conformar un gobierno de coalición, al tiempo que ha considerado que, en ese pacto, el líder del PP-A "se deja la coherencia" por el camino, así como que es un acuerdo que "no genera ni estabilidad".

Son ideas que el también presidente de la Diputación Provincial de Sevilla ha trasladado en declaraciones a Europa Press más de una semana después de que los líderes del PP-A y de Vox en Andalucía, Juanma Moreno y Manuel Gavira, respectivamente, firmaran en el Parlamento el acuerdo para la gobernabilidad de la comunidad, que consta de 150 puntos, y que ha implicado que Vox entre en el Gobierno andaluz al frente de la nueva Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, con rango de Vicepresidencia.

Javier Fernández ha indicado que su valoración de este acuerdo es "negativa" tanto por su contenido, como por su "falta de coherencia" y porque "da pasos atrás en cuanto a lo avanzado en Andalucía en todos estos años".

"No puedo sacar nada positivo del acuerdo porque, además, es que creo que no genera ni estabilidad", ha añadido el líder del PSOE sevillano, quien ha puesto de relieve además que es "la primera vez" que ve que en el mismo acto de la firma de "un acuerdo político" se "denota en los gestos de los firmantes" que uno --en alusión a Manuel Gavira-- está "muy contento, y el otro" --en referencia a Juanma Moreno-- está "no especialmente satisfecho del acuerdo".

En esa línea, Fernández ha opinado que Moreno "ha incorporado" en este acuerdo "todo el programa electoral de Vox", y él cree "que la gente en Andalucía no votó" en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo al presidente del PP-A "precisamente para esto, para que al final asumiera las políticas y el programa electoral de una fuerza política que tiene solamente 15 diputados", ha añadido.

Además, el secretario general de los socialistas sevillanos ha considerado que, "más allá de las políticas", el presidente de la Junta "se deja" en este acuerdo "una cosa que es mucho más importante", y que es "la coherencia". Así, Javier Fernández ha advertido de que, con este pacto, "se acabó eso de la 'vía andaluza', de la moderación, de intentar presentarse como alguien moderado y transversal en las políticas".

En esa línea, ha manifestado que el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Andalucía es "muy radical, mucho más radical incluso que el que se ha firmado" por parte de ambas formaciones "en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León", así como ha sostenido que es "una enmienda al propio Moreno Bonilla", el presidente del PP-A, que "se ha enmendado a sí mismo", en opinión de Javier Fernández, para quien este pacto también es "una enmienda al 28 de febrero (de 1980) y al 4 de diciembre (de 1977), porque pone en jaque las políticas de equilibrio y de igualdad que nos han traído hasta aquí".

El presidente de la Diputación ha agregado que en el acuerdo se incluyen cuestiones que "son brindis al sol, pero que están firmadas, y que por lo tanto muestran una voluntad inequívoca", y "no está a la altura de lo que debe de ser una Andalucía hospitalaria, solidaria, que proteja su patrimonio medioambiental, que siga trabajando por la memoria democrática", y que mantenga "una política que apueste por los servicios públicos y la igualdad, y que no hable de la concertación del Bachillerato".

"A mí me parece que se han dado pasos atrás muy importantes, y que el presidente de la Junta de Andalucía ha firmado su propia contradicción en cuanto a que una cosa es lo que decía y otra cosa es lo que ha hecho", ha abundado Javier Fernández, quien ha conjeturado además que este acuerdo es "absolutamente provisional, y que las costuras" del mismo "se están tambaleando desde el primer momento, y se están ajustando".

El líder del PSOE de Sevilla ha subrayado además que Vox es "una escisión del Partido Popular", y ambos partidos, con acuerdos como el firmado en Andalucía y en las otras comunidades citadas, "lo que están preparando es un hipotético gobierno" de coalición entre ambos en España que espera "que no salga" finalmente tras las próximas elecciones generales previstas para el año 2027.