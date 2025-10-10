Lidl abre una nueva tienda en Morón (Sevilla) que genera más de 20 empleos tras una inversión de 4,7 millones

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La cadena de supermercados Lidl ha ampliado su presencia en la provincia de Sevilla con la apertura, este viernes 10 de octubre, de una nueva tienda en Morón de la Frontera, situada en el número 4 de la Avenida del Pilar, en el nuevo parque comercial de la localidad, para cuya construcción y equipamiento ha invertido 4,7 millones de euros, y que cuenta con una plantilla de más de 20 personas.

Así se detalla en un comunicado difundido por Lidl en el que se destaca también que la compañía ha confiado a empresas locales "desde la ingeniería y construcción hasta las instalaciones" de la nueva tienda, que abre sus puertas de lunes a sábado en horario continuo de 9,00 a 21,30 horas.

Con una superficie comercial de más de 1.500 metros cuadrados, este nuevo supermercado se suma a la red de más de 30 establecimientos que Lidl mantiene activos en la provincia sevillana.

Para "facilitar la compra" a sus clientes, el espacio cuenta con un amplio aparcamiento con capacidad para más de 230 vehículos, incluidos ocho puntos de recarga gratuita para vehículos eléctricos, "reforzando la apuesta de Lidl por la movilidad sostenible", según destaca la propia cadena, que ha remarcado que la tienda ha sido diseñada además "bajo estrictos criterios de eficiencia energética".

Entre las principales medidas implantadas destacan los 639 metros cuadrados de placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta, capaces de generar "cerca del 30% del consumo eléctrico del edificio", junto con sistemas de iluminación LED y equipamientos de frío y climatización de bajo consumo, que permiten reducir notablemente la huella ambiental del establecimiento.

Este nuevo inmueble supone el décimo estreno de Lidl en los últimos cinco años en la provincia, tras las tres aperturas en Dos Hermanas --en los años 2020, 2021 y 2024--, las otras tres en la capital --Hacienda El Rosario en 2020, Kansas City en 2021 e Higuerón Sur en 2025--, Écija (2020), La Rinconada (2022) y Mairena del Aljarafe (2024).

Lidl ha querido "refrendar una vez más su apoyo a los proveedores locales" y, aprovechando la jornada de inauguración de la nueva tienda, va a disponer de un stand de degustación para ofrecer a los clientes una variada selección de quesos para "fomentar así su consumo", junto con otros productos.

Asimismo, los clientes que adquieran una freidora de aire caliente por 39,99 euros recibirán dos cupones de 20 euros para canjear en productos Lidl en la tienda.

VISITA DEL ALCALDE DE MORÓN DE LA FRONTERA

El alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, ha visitado la nueva tienda junto a la directora regional de Lidl en Andalucía (zona Sevilla, Cádiz y Huelva), Sophie Chatel, así como otros representantes del ayuntamiento y de la cadena.

Durante la visita, el regidor moronero ha destacado el valor estratégico de este establecimiento, ubicado en el recién inaugurado parque comercial de Morón, al que ha definido como "un espacio clave para el desarrollo económico del municipio".

Asimismo, Rodríguez ha puesto de relieve la "firme apuesta" de Lidl por el territorio y "la significativa inversión realizada en estas modernas instalaciones", así como ha querido agradecer el "compromiso" de la compañía con la localidad, señalando que "su llegada supone un impulso real para la dinamización del tejido empresarial y la generación de nuevos puestos de trabajo para los vecinos", según explican desde Lidl.

Por su parte, Chatel ha valorado el "impulso" que está dando Lidl a la provincia sevillana, donde ya cuenta con más de una treintena de puntos de venta. "Con este nuevo establecimiento queremos refrendar nuestro posicionamiento en la zona sur de la provincia para poder estar más cerca de nuestros clientes de municipios cercanos como Marchena, Montellano o Arahal. Se trata de un espacio avanzado y sostenible que permite vivir una experiencia de compra confortable", ha añadido.

Desde Lidl reivindican que, "gracias a su actividad en la provincia de Sevilla", donde opera desde 1995, la cadena contribuye con 362,8 millones de euros anuales al PIB provincial, lo que representa el 0,82% del total.