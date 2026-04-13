Lleno en los hoteles de Sevilla para la final de Copa del Rey, con precios de hasta 500 euros las últimas habitaciones

Estadio de La Cartuja durante la visita de la delegación de la FIFA para el Mundial 2030. - ÁNGEL MARTÍNEZ/RFEF

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Sevilla registran un 'lleno técnico' para este próximo fin de semana, del 18 y 19 de abril, con ocasión de la final de Copa del Rey de fútbol, que se celebrará un año más en el estadio de la Cartuja. El encuentro enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad de San Sebastián, lo que contribuirá, sin duda, a que la ciudad viva un extraordinario ambiente festivo desde los días previos al mismo, dado que son dos cojuntos que movilizan a miles de aficionados en citas de esta naturaleza.

"La previsión que tenemos es de 'lleno técnico', con lo que la ocupación ronda el 95%. Y los precios medios están en torno a los 400 o 500 euros en lo que a estas últimas habitaciones se refiere", afirma el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Jorge Castilla, en declaraciones a Europa Press.

"Esto no significa que todos hayan costado ese dinero, puesto que habrá quien haya resevado a 50, 60 o 70 euros: todo depende de cuándo lo hayan hecho". El presidente de los hoteleros añade que esos altos niveles de ocupación en la capital, hasta rozar el lleno en los distintos establecimientos, ha motivado que muchos aficionados busquen en la provincia y "también fuera de ella, porque si se plantan en Cádiz, están a una hora de aquí".

Las aficiones son "gente lista" y hay quien ya reservaba "con mucha antelación, sin saber que su equipo iba a estar clasificado (para la final): eso también nos pasa mucho", abunda al respecto.

Sevilla dispone de 28.342 plazas hoteleras en la capital y de 9.481 en la provincia, que hace un total de unas 37.000 plazas hoteleras y apartamentos turísticos, que también están dentro de la categoría de hoteles, detalla Castilla.

La final tendrá lugar de nuevo en primavera, que es temporada alta en la ciudad, y se vuelve a dar la circunstancia, además, que, al igual que en 2025, se disputará entre la Semana Santa y la Feria, con lo que, ya de por sí, ese fin de semana la ocupación es plena.

La alta demanda para acudir a la capital andaluza, con o sin entrada para el partido de fútbol, propiciaba que hace un mes se ofertaran precios por noche que alcanzaban los 2.100 euros por habitación. Por norma general, el precio se había encarecido entonces hasta un 100% con respecto a la tarifa ofertada el fin de semana anterior.

Así, en el entorno de Santa Justa, por citar un ejemplo, se ofertaba a primeros de marzo una habitación doble a 2.077 euros por noche, lo que suponía un 90% de lo que costaba un mes antes la reserva ese mismo fin de semana, del 17 al 19 de abril, cuando ni tan siquiera se conocía quiénes disputarían la final de Copa, según los datos consultados por Europa Press en una de las plataformas especializadas del sector, con más de 100 millones de usuarios activos y que opera en más de 200 países.