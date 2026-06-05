Localizados los autores del robo de material informático de este miércoles en el Ayuntamiento de San Juan (Sevilla)

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SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha localizado a los presuntos autores del robo de material informático producido la noche de este pasado miércoles, 4 de junio, en el ayuntamiento del municipio.

Según ha afirmado la alcaldesa, María Luisa Moya en un video en redes sociales, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, los agentes han conseguido encontrar a estas personas, además de recuperar parte de los equipos sustraídos.

De esta manera, Moya ha descartado que se haya sustraído "material sensible, ni información de vecinos ni trabajadores", habiendo sido robados los equipos informáticos de los concejales. Asimismo, la edil ha mandado un "mensaje de tranquilidad" y ha afirmado que "se está empezando a recuperar el material sustraído".