UNO Logística destaca un seguimiento "desigual" de la huelga del sector en Sevilla y pide "responsabilidad" a las partes

Archivo - Un repartidor de cervezaen imagen de archivo. - Josefina Blanco - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO Logística) ha señalado este lunes, 8 de junio, que la huelga en el sector de operadores logísticos en la provincia de Sevilla convocada por el sindicato Comisiones Obreras ha registrado un "seguimiento desigual", misma vez que ha subrayado actividad "en buena parte de los centros logísticos de la provincia", así como "algunas incidencias puntuales en determinadas instalaciones".

En un comunicado remitido a medios, UNO ha remarcado la importancia de "asegurar el desarrollo normal de la actividad en los centros en funcionamiento y el derecho al trabajo de los profesionales que lo deseen" y ha incidido en "la responsabilidad de todas las partes para favorecer el diálogo y retomar el proceso de negociación en el marco del convenio colectivo".

En este contexto, la patronal ha asegurado que ha revisado su propuesta inicial hasta alcanzar una oferta final de incremento salarial del 4 % para 2026 y del 3 % para 2027.

La propuesta, según la organización, se sitúa por encima del IPC registrado al cierre de mayo de 2026, que ha alcanzado el 3,2%. Asimismo, la oferta para 2026 incorpora una cláusula de revisión salarial al alza en caso de que el IPC anual supere el 4%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

De la misma forma, insisten en que para 2027 el incremento propuesto del 3% se acompaña igualmente de una cláusula de revisión vinculada al IPC. Además, la propuesta incorpora un plus de convenio de 20 euros mensuales por 12 pagas, lo que supone un importe adicional de 240 euros anuales en 2026, que se suma al incremento salarial del 4% previsto para ese ejercicio.

"La logística es un sector clave para la economía y es fundamental que cualquier proceso de negociación se desarrolle garantizando la continuidad del servicio", han apostillado.

En contexto, la huelga está convocada los días 8,9, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio, con inicio a las 00,00 horas de cada jornada y finalizando a las 23, 59 horas del día de la huelga.

Comisiones Obreras, por su parte, señalaba durante la jornada el "seguimiento masivo" de la huelga y recordaba que el conflicto afecta de forma directa a 200 empresas sevillanas, incluyendo grandes plataformas como filiales de DHL vinculadas a Heineken, Factor 5 o Salvesen, así como centros de Amazon, en las que trabajan cerca de 6.000 personas.

La Junta de Andalucía ha establecido como servicios míninos esenciales "toda aquella actividad relacionada con el transporte y logística necesarios para asegurar el funcionamiento habitual del sistema sanitario en la provincia de Sevilla", tal como se recoge en una orden de 5 de junio de 2026 de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).