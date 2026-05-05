Luz verde a la adecuación y mejora del área de juegos infantiles en la barriada de la Paz en Alcalá (Sevilla)

Área de juegos en la Paz en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la delegación de Hábitat Urbano ha anunciado que llevará a cabo la instalación, mejora y adecuación de los juegos infantiles en la barriada de La Paz, junto a la calle Doctor Marañón.

Según ha informado el consistorio en una nota, la actuación consiste en el desmontado de los elementos de juegos, cerramiento, la renovación del pavimento en mal estado, e instalación de nuevos elementos, nuevos cerramientos y reposición de áreas de impactos con nuevo pavimento de caucho continuo.

El delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha asegurado que "estas actuaciones responden al eje fundamental de trabajo en pro del bienestar, la cohesión social, la convivencia familiar y vecinal".