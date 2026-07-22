Luz verde a más actuaciones en el Palacio Arzobispal de Sevilla y a 'Naturaleza Encendida' en los jardines del Alcázar

Archivo - Imágenes del Palacio Arzobispal, con las banderas a media asta en señal de luto, por la muerte del Papa Francisco - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha analizado este miércoles un total de siete expedientes de interés para el patrimonio histórico de Sevilla y provincia. En la capital, ha informado favorablemente sobre la propuesta de ampliación de intervención en el Palacio Arzobispal, ya autorizada a varias estancias anexas, al considerar que se trata de una actuación adecuada que mejorará las condiciones del edificio sin suponer afección a los valores del BIC.

La zona de intervención del proyecto se localiza en la parte norte del edificio y en todas sus plantas, contemplando la rehabilitación de los recintos de planta baja que actualmente albergan las dependencias de los Tribunales de Primera Instancia y espacios de almacenaje y mantenimiento del edificio, salas en planta principal de las zonas protocolarias, recintos sin uso en planta bajo cubierta y escaleras de esta zona del Palacio Arzobispal, detalla en una nota de prensa.

La ampliación del ámbito de actuación y las actuaciones propuestas supondrán la renovación de sus instalaciones y parte de los revestimientos, además de mejorar los elementos estructurales que se encuentran en mal estado, sobre todo forjados de madera atacados por termitas, xilófagos y pudrición parda. También se interviene en la bóveda de la escalera, actualmente con numerosas grietas, y en los muros de su caja también muy desplomados.

Por otro lado, el ente provincial ha emitido informe favorable sobre la instalación de un sistema de protección contra el rayo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla al tratarse de una instalación necesaria para la seguridad de las personas y los bienes y al considerar que no supondrá una afección significativa en los valores del BIC.

La Comisión Provincial de Patrimonio también ha informado favorablemente sobre el cambio propuesto en el proyecto de intervención en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas con motivo de las obras de la Línea 3 del Metro en su tramo norte. El documento técnico plasma el desmontaje total de la mampara acristalada situada por delante del muro. En este sentido, se considera que la modificación no resulta significativa a efectos de afección al BIC, dado que se trata de la eliminación de un elemento añadido, sin un valor que resulte destacable. Finalizada la intervención, deberá presentarse un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.

Además, se ha emitido informe favorable sobre el proyecto de segregación de parcelas en los edificios Llorens, en la calle Sierpes de Sevilla, dado que la parcelación propuesta atiende a una realidad física en la que se aprecia la existencia de tres parcelas históricas claramente diferenciables, independientemente de las uniones funcionales que hayan podido o puedan establecerse. esta división no supone una afección negativa al BIC 'Antiguo Cine Llorens'.

En otro orden de asuntos, ha informado favorablemente sobre el proyecto de Naturaleza Encendida a celebrar en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla.

ACTUACIONES EN LA PROVINCIA

La Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto de conservación de la escultura de Santo Domingo de Guzmán de la Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Coria del Río, por considerarlo adecuado a las características y estado de conservación de la obra.

La imagen es una talla de madera policromada de fines del XVII procedente del convento de Santa Inés de Sevilla.

En Dos Hermanas, el ente provincial, con el fin de restablecer la seguridad de acceso a la Hacienda Ibarburu, ha emitido informe favorable sobre la necesidad de reparar y reforzar las medidas de seguridad que se encuentren en mal estado.