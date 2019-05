La madre de Marta del Castillo lamenta que la Fiscalía esté "mano a mano" con el 'Cuco' y "no" con ellos

Publicado 10/05/2019 12:38:58 CET

Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, la joven asesinada en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de la calle León XIII de Sevilla, ha lamentado que la Fiscalía esté "mano a mano" con Francisco Javier García, conocido como 'El Cuco', y a la madre de éste, Rosalía G.M., y "no" lo esté con ellos, tras la petición del Ministerio Público al Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla que los familiares de Marta pueden presentarse como acusación popular y no como acusación particular en el proceso abreviado contra 'El Cuco' y su madre por falso testimonio.

En una entrevista en el programa 'Espejo Público', recogido por Europa Press, Casanueva ha indicado que le parece una "indecencia" esta situación al entender que la Fiscalía "tenía que haber actuado de oficio cuando salió el tema de las grabaciones del infiltrado" y "no quisieron hacerlo".

En este sentido, la madre de Marta ha censurado que haya tenido que ser la abogada de la familia, la letrada Inmaculada Torres, quien ha tenido que preparar el caso, "currándoselo mucho", para que finalmente se ordenara el procedimiento abreviado y que "al final del camino" la Fiscalía les "quiera echar como acusación particular", algo que ha calificado como "vergonzoso".

"No quieren hacer su trabajo bien, no sé que hay detrás de todo esto porque ya tengo que pensar malamente, pues es vergonzoso que una Fiscalía que tenía que estar mano a mano con nosotros, esté mano con el 'Cuco' y Rosalía", ha abundado.

Continuando esa línea, Casanueva ha subrayado que tiene "clarísimo" que si no les dejan presentarse como acusación particular, la Fiscalía "no va a hacer bien" su trabajo. "Nos quieren echar de esto, porque ellos quieren hacer lo que les dé la gana", ha criticado.

Asimismo, ha recalcado están más "a favor de Cuco y Rosalía que de Marta del Castillo", alegando que la Fiscalía "condonó a Rosalía las multas porque no tiene medios económicos" cuando "se ha buscado un abogado de pago" --tras la renuncia del letrado Rafael Ramírez de defender a el 'Cuco0 y su madre, éstos contrataron los servicios del abogado Agustín Martínez-- que "seguramente" no va a hacer "de manera altruista su trabajo".

Con todo, la madre de Marta ha indicado que van a intentar ir como acusación particular pero si tiene "que ir de otra manera" como acusación popular, van "a ir y luchar hasta el final" ante "tantas trabas y zancadillas".

"NO HAY VÍCTIMAS" EN EL DELITO DE FALSO TESTIMONIO

Cabe recordar que la Fiscalía, en un escrito fechado el 30 de abril y al que tuvo acceso Europa Press, recoge la solicitud elaborada por el anterior abogado del 'Cuco' y su madre, el letrado Rafael Ramírez, de expulsar como acusación particular a los denunciantes Antonio del Castillo y Eva Casanueva, los padres de la joven Marta.

Así, la fiscal apunta en el escrito que al solicitante le "asiste razón" cuando afirma que el delito de falso testimonio es un delito público "cuyo bien jurídico es la Administración de Justicia" y la finalidad de que en los pronunciamientos judiciales se realice el valor superior de la Justicia "sin lesión a un interés que debe ser protegido por el Poder Judicial".

En esta línea, la Fiscalía señala que en el delito de falso testimonio "no se protege" un bien individual "ni hay víctimas, ni ofendidos o perjudicados por el delito" toda vez que entiende que "el sujeto pasivo" es la Administración de Justicia. Por todo ello, declara "improcedente" considerar a los denunciantes como perjudicados y titulares del derecho de acudir como acusación particular en el proceso.

Por el contrario, la Fiscalía apunta que, siguiendo la llamada 'Doctrina Atutxa' --aplicada a un delito de desobediencia en una sentencia del 8 de abril de 2008--, "en los delitos que carecen por definición de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular, el Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública que nace de la comisión de aquel delito".

De esta manera, la fiscal considera que los padres de Marta pueden estar presente en el procedimiento contra el 'Cuco' y su madre como acusación popular si cumplen los requisitos de interponer una querella conforme a los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la personación con anterioridad del trámite de calificación del delito en el procedimiento abreviado y la prestación de una fianza.