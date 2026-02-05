El Maestranza de Sevilla acoge el estreno de la ópera 'El sueño de una noche verano', basada en la obra de Shakespeare

Imagen de la presentación de la ópera 'El sueño de una noche de verano' en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha presentado este jueves, 5 de febrero, el estreno de la ópera 'El sueño de una noche de verano', perteneciente a Benjamin Britten y basada en la obra homónima de William Shakespeare.

En una rueda de prensa, el director general del Maestranza, Javier Menéndez, ha acogido la presentación de esta ópera junto al director musical, Corrado Rovaris; el director de escena, Laurent Pelly; y varios componentes y protagonistas del elenco, la cual representa una de las óperas "más singulares y cautivadoras" de Benjamin Britten y cuya producción se representará los días 12, 14 y 16 de febrero, a las 20,00 horas.

Según ha destacado Menéndez, esta representación llega por primera vez al Teatro de la Maestranza como homenaje al 50 aniversario de la muerte de Britten, en 1976, y al origen de la ópera inglesa. "Con este 50 aniversario nos parecía muy adecuado, y más en estas fechas que tenemos tan cerca el Día de los Enamorados, hacer esta maravillosa ópera que no deja de ser un gran homenaje al amor, al deseo, a las pasiones; este mundo que mezcla el mundo sobrenatural con el real, el mundo del teatro dentro del teatro, la pasión de los cuatro amantes; y un mundo de magia increíble", ha valorado el director general del Maestranza, quien ha añadido que la producción propone un universo "lleno de imaginación, delicadeza y sentido del humor".

Asimismo, esta representación también contará con la participación de 40 miembros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y con niños pertenecientes a la Escolanía de Los Palacios, bajo la dirección de Enrique Cabello y Aurora Galán para ponerle música a la escena, acompañada con las voces de los protagonistas.

Por su parte, el director musical, Corrado Rovaris, ha explicado que esta ópera musicalmente se compuso en 1960 y que en esa época había dos distintos caminos en lo que es la composición. Por una parte, la parte más vanguardista y por otra más la populista post-Puccini. Sin embargo, "Britten eligió una música nueva, que respeta la tradición de la época y que recuerda un poco al barroco". En este sentido, Rovaris ha detallado que esta obra se diferencia en tres planos: Por un lado, el sobrenatural, con Oberón y Tytania, y musicalmente cuenta con el clavecín y la celesta; otra parte es el mundo humano compuesto po0r los cuatro amantes, donde está más presenta la cuerda y la madera; y por último, la parte bufa donde están los instrumentos como el fagot y el trombón.

Asimismo, el director de escena, Laurent Pelly, ha destacado que, en cuanto a la producción de esta obra, ha sido "muy simple pero a la vez muy sotisficada". "La idea en sí del sueño es la noche, la oscuridad, lo sombrío, lo misterioso, y me parecio muy interesante que el publico pudiera imaginar todo lo que se esconde detrás de toda esta oscuridad y que soñaran con ello, y posteriormente, verlo con sus ojos", ha detallado el responsable escenográfico, al hilo que ha subrayado la importancia de sumergir al espectador en la magia del espectáculo.

Como complemento al estreno, el próximo miércoles, 11 de febrero a las 19,00 horas se celebrará en la Sala de Prensa del Maestranza la conferencia titulada 'En torno a... El sueño de una noche de verano'. Organizada junto a la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO), contará con la participación del director musical Corrado Rovari, el poeta José María Jurado y la escritora Victoria Stapells. La asistencia a esta actividad será gratuita hasta completar aforo y permitirá al público profundizar en el contexto, los valores y el significado de la obra antes de su representación en escena.