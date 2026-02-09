La Maestranza de Sevilla presenta los carteles de 2026 con la vuelta de la corrida del Corpus tras 16 años

Presentación de los carteles de la temporada taurina 2026 de la Real Maestranza de Caballería. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lances de Futuro ha presentado este lunes en el Cartuja Center de Sevilla los carteles de la temporada taurina 2026 de la Real Maestranza de Caballería, la primera bajo la dirección del empresario José María Garzón. Entre las novedades de esta temporada destaca el regreso de la tradicional corrida del Corpus, que se celebra en Sevilla 16 años después.

Según ha detallado la organización en una nota, la cita ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el consejero de Industria, Jorge Paradela; la vicepresidenta del Parlamento, Ana Mestre; el teniente hermano mayor de la Real Maestranza, Marcelo Maestre, y otras autoridades locales y autonómicas.

El acto ha reunido a figuras destacadas del toreo, como Morante de la Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Borja Jiménez, Daniel Luque, Pepe Moral, Emilio de Justo, Manuel Escribano y Miguel Ángel Perera. También asistieron toreros como Fortes, El Cid, Javier Zulueta, José Garrido, Víctor Hernández, David Galván, Tomás Rufo, Lama de Góngora, Rafa Serna, Molina, Álvaro Lorenzo y Román, así como novilleros como Tomás Bastos, Julio Norte, Emiliano Osornio, Olga Casado, Carlos Tirado, Martín Morilla, Mariscal Ruiz o Manuel Domínguez. Entre los ganaderos presentes estuvieron Victorino Martín y José Martínez Conrradi, de La Quinta.

La gala, presentada por los periodistas Victoria Collantes y Juanma Lamet, han incluido la intervención de Garzón, quien ha agradecido a la Real Maestranza "por su confianza" y a su equipo por acompañarle en el sueño de gestionar La Maestranza. "Este logro es un poquito de cada uno de los que me han ayudado", ha afirmado.

ABONO JOVEN DE 350 EUROS

Garzón ha destacado que esta nueva etapa apuesta por los abonados, con descuentos del 10% en abonos, del 50% en entradas para novilladas nocturnas sin caballo y acceso gratuito a la tradicional Venta de Antequera. Además, ha anunciado un abono joven de 350 euros para fomentar la afición entre los más jóvenes y oportunidades para experiencias exclusivas, como visitas al campo o cursos de aficionados prácticos.

En cuanto al cartel taurino, Garzón ha subrayado la combinación de toreros jóvenes y figuras consagradas, destacando la presencia de Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega, Pablo Aguado, Borja Jiménez y Daniel Luque, así como la vuelta de ganaderías como La Quinta y Puerto de San Lorenzo y el debut de Álvaro Núñez. "Es una feria muy completa, que ilusiona y está pensada para los aficionados", ha afirmado.

El momento más esperado la revelación de los carteles de la temporada, desplegados sobre el escenario en un diseño de Georg Dokoupil, con Morante de la Puebla como protagonista absoluto.

Por su parte, el consejero de Industria ha felicitado a Garzón por los carteles, calificándolos de "espectaculares y de primerísimo nivel", augurando grandes tardes en la Maestranza y un importante atractivo para la Feria de Abril. Asimismo, ha reiterado el apoyo del Gobierno de Andalucía a la tauromaquia como expresión cultural, económica y social de primer orden.

El alcalde de Sevilla ha clausurado la gala en la que ha resaltado la importancia de la tauromaquia para la ciudad. "Sevilla no se entiende sin la tauromaquia y la tauromaquia no se entiende sin Sevilla. Para el Ayuntamiento, la Fiesta Nacional es una seña de identidad incuestionable: aporta un motor económico considerable --algunos estudios calculan que contribuye con el 0,2% del PIB andaluz--, es un patrimonio cultural fundamental y un activo turístico de primer orden", ha afirmado.

Sanz ha subrayado que la gala ha marcado el inicio de "una nueva etapa en la gestión de la Plaza de Toros de Sevilla", que tras más de 90 años bajo la dirección de la empresa Pagés, pasa ahora a manos del empresario José María Garzón. "Hay pocas cosas que Garzón no haya hecho en este negocio: desde montar plazas portátiles hasta gestionar cosos históricos, ser ganadero, representar toreros y, según hemos visto hoy, incluso contratar acróbatas del Circo del Sol", ha destacado el alcalde.

El primer edil ha asegurado que "Garzón contará con el apoyo del Ayuntamiento para fortalecer el vínculo histórico de la ciudad con la tauromaquia. Desentenderse de este reto sería una falta de respeto a nuestra historia y a la idiosincrasia de Sevilla".