La magistrada María del Carmen Pérez Silbón como presidenta de la Sala Social del TSJA de Sevilla

La magistrada María del Carmen Pérez Sibón toma posesión de su cargo como presidenta de la Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla - TSJA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magistrada María del Carmen Pérez Sibón ha tomado este martes, 23 de junio, posesión de su cargo como presidenta de la Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y ha jurado como miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según ha referido la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ello ha sido en un acto solemne presidido por el Presidente del Tribunal Superior, Lorenzo del Río, Pérez Sibón ha jurado su cargo apadrinada por Francisco Javier Vela Torres, magistrado de la Sala Social del TSJA en con sede en Málaga y Presidente de dicha Sala desde 2004 a 2014.

María del Carmen Pérez sustituye a Begoña Rodríguez, que ha sido Presidenta de la Sala Social del TSJA en Sevilla desde 2016 hasta su jubilación el pasado mes de marzo.

Al acto institucional han acudido miembros de la Sala de Gobierno, entre los que se encontraban el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA en Granada, el presidente de la Audiencia de Córdoba, las Presidentas de los Tribunales de Instancia de Sevilla y Málaga así como numerosos magistrados de la Sala Social del TSJA que va a presidir.

María del Carmen Pérez Sibón fue designada presidenta de la Sala Social del TSJA en Sevilla por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 27 de mayo por unanimidad. La magistrada ingresó en la carrera judicial hace 33 años, habiendo ejercido durante 30 de ellos en órganos colegiados del orden jurisdiccional Social.

En este sentido, estuvo destinada durante siete años en la Sala Social del TSJ del País Vasco y los otros 23 ha estado en la Sala Social del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla, ocupando plaza de magistrada especialista en el orden jurisdiccional Social, escalafón en el que ocupa el número 5 de España.