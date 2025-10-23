Mairena del Alajarafe (Sevilla) aprueba una moción "por la eficacia" de la detección precoz del cáncer de mama

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado este jueves, 23 de octubre, una moción en defensa de la eficacia del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y garantizar la atención temprana de todas las mujeres.

Más concretamente, el Ayuntamiento instará a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud a "realizar una auditoría del programa de detección precoz de cáncer de mama que identifique las causas de los retrasos y fallos de seguimiento", tal como informa en una nota de prnesa.

Asimismo, el Consistorio solicitará "establecer plazos máximos garantizados para las pruebas diagnósticas, de modo que ninguna mujer espere más de 30 días tras la primera alerta tal y como establece el Decreto de Garantías". El acuerdo aprobado también incluye "cumplir la promesa de la bajada de edad en el cribado de cáncer de mama y por tanto con la realización de mamografías preventivas por debajo de los 50 años".

De igual modo, se instará a "implantar un sistema de seguimiento activo y de alertas automáticas para evitar la pérdida de citas o derivaciones". La moción recoge además la necesidad de "reforzar con personal y medios técnicos los servicios de radiología y oncología en los centros de referencia".

Por último, el texto solicita "publicar informes periódicos con datos desagregados por provincias y municipios sobre el funcionamiento del programa".