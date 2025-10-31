Mairena del Alcor (Sevilla) avanza en su Plan de General de Ordenación Municipal con la fase de participación ciudadana

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha iniciado los trabajos correspondientes a la fase de diagnóstico y participación ciudadana del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), documento que definirá el modelo de desarrollo urbano y territorial del municipio para los próximos años.

Esta fase tiene como objetivo analizar en profundidad la situación actual del término municipal, identificando sus principales retos, oportunidades y necesidades en materia de urbanismo, vivienda, infraestructuras, equipamientos, medio ambiente, economía y movilidad, detalla en un comunicado el Consistorio.

Paralelamente, se abre un proceso de participación ciudadana que permitirá a los vecinos, asociaciones y agentes sociales contribuir activamente a la elaboración del nuevo plan. A través de este proceso, el Ayuntamiento busca construir un modelo de ciudad más sostenible, inclusivo y equilibrado, basado en las aportaciones y propuestas de toda la ciudadanía.

A lo largo de estas semanas se están realizando reuniones informativas, talleres participativos y encuestas abiertas, además se ha habilitado una sección en la web del Ayuntamiento --'www.mairenadelalcor.es'-- donde se puede consultar la información disponible y presentar sugerencias.

El PGOM es el principal instrumento de ordenación urbanística del municipio y servirá como marco de referencia para el desarrollo futuro de Mairena del Alcor, asegurando una planificación coherente con los objetivos sociales, económicos y ambientales del territorio.