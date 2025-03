Mairena del Aljarafe incorpora al nuevo edil, pide contenedores adaptados y rechaza el decreto andaluz de vivienda

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Conde junto con Podemos-IU, ha aprobado este jueves en su pleno ordinario de marzo aspectos como contenedores adaptados a personas con movilidad reducida y de edad avanzada, una moción en demanda de mayor inversión en la sanidad pública y otra contra el nuevo decreto autonómico de vivienda.

El pleno de marzo ha comenzado con un minuto de silencio con motivo del luto oficial declarado recientemente por el fallecimiento de Antonio Martínez Flores, quien fuera alcalde del municipio entre 1991 y 2006 por el PSOE.

Después, el pleno ha formalizado además la toma de posesión de Ángel Jesús Martín Muñoz como nuevo concejal del Grupo socialista, asumiendo el acta de edil vacante en el PSOE tras la renuncia a la misma de Luis Rodríguez de Tembleque, quien ostentaba las competencias de Patrimonio, Función Pública y Modernización de la Administración

La sesión, con el apoyo del PSOE, el PP y Podemos-IU, mientras Vox se ha abstenido y han votado en contra Mairena Decide y la edil no adscrita escindida del PP; ha aprobado igualmente "el ejercicio de acciones judiciales" contra las liquidaciones giradas por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía por el convenio del metro", cuya línea uno cuenta con dos estaciones en la localidad.

En concreto, en el orden del día del pleno, recogido por Europa Press, figuraba como cuarto punto el "dar cuenta de las órdenes dictadas por la Consejería de Fomento por las que se resuelve el requerimiento previo planteado por el Ayuntamiento Mairena del Aljarafe contra las liquidaciones derivadas del convenio del Metro de Sevilla y adoptar acuerdo relativo al ejercicio de acciones judiciales".

Ello, después de que la Junta de Andalucía reclamase más de 172 millones de euros a los cuatro municipios abarcados por la línea uno del metro, que son Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache; por la deuda derivada de la explotación del suburbano hispalense, --gestionado por una sociedad encabezada por la corporación privada Globalvía y de manera minoritaria por la Junta como adjudicataria del servicio y responsable última del mismo--; en materia de financiación de la subvención pública el precio del billete para compensar la diferencia entre el precio del mismo y el coste técnico real del servicio.

Después ha sido aprobada una moción de Vox para solicitar a la Mancomunidad del Guadalquivir a fin de realizar los trámites necesarios para implantar contenedores adaptados a personas con movilidad reducida y de edad avanzada que incluyan palancas de mano, cierre retardado de las tapas y pictogramas en braille, esto último, para uso de personas invidentes y, de este modo, puedan identificar con claridad los diferentes contenedores, con el objetivo primordial de integrar solidariamente a todo el conjunto de la población de nuestro municipio.

MOCIÓN SOBRE SEGURIDAD

No ha prosperado una moción de Mairena Decide solicitando reforzar la seguridad de los comercios y negocios locales ante los últimos robos, así como un informe técnico para la instalación de videocámaras en determinados lugares de la localidad a efectos de seguridad, marco en el que el PP ha reclamado pedir más efectivos de la Guardia Civil, como principal responsable de la seguridad ciudadana; mientras Podemos-IU avisaba de una caída de los robos en domicilios y establecimientos en 2024 respecto a 2023 según la estadÍstica oficial de criminalidad, que "desciende" frente al "alarmismo" de la propuesta.

Esa misma estadística ha esgrimido el PSOE, acusando al grupo proponente de "aprovecharse de estos episodios de robo" y defendiendo que la tasa de delincuencia de Mairena es "menor a la media" provincial y regional, con lo que el alcalde ha apostado por "seguir trabajando" en la persecución de los delitos en el marco institucional, siendo la propuesta rechazada con el apoyo de toda la oposición pero el voto en contra de todo el Gobierno local.

LA SANIDAD

El consistorio ha aprobado una moción de Podemos-IU en demanda de "instar al Gobierno de Andalucía", del PP, a que aumente los gastos destinados a sanidad pública para equipararse al resto de las Comunidades Autónomas", "a ajustar el presupuesto teniendo en cuenta los recortes que se han realizado y el envejecimiento de la población desde 2010" y , entre otras cosas, "a contratar las plantillas estables (no por meses) para poner en marcha de inmediato las consultas presenciales de atención primaria, mejorando su accesibilidad y reduciendo su demora a 24- 48 horas, limitando las consultas telefónicas y/o telemáticas a una actividad asistencial complementaria (prescripciones, bajas, resultados, etc.) que no discrimine a las personas mayores con dificultades para disponer y manejar las nuevas tecnologías".

También ha sido aprobada una moción del PSOE para rechazar el Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno andaluz del PP por suponer "una subida salvaje de los precios de la vivienda protegida en Mairena del Aljarafe"; instado a la Junta a modificar dicho Decreto para que Mairena vuelva al Grupo 2 y, de esta manera, "anular la subida de precios que supondrá un grave perjuicio".

Según los socialistas, "en el régimen de venta de VPO, una vivienda de 70 metros cuadrados en régimen general ha pasado a costar 208.893,96 euros", con lo que a su entender el Gobierno andaluz del PP está promovido políticas de vivienda "para ricos".

El PP, que ha votado en contra, ha señalado que la vivienda es un "problema generalizado" en toda España "arrastrado desde hace años", defendiendo que el decreto andaluz sitúa a las capitales y áreas metropolitanas en el grupo 1 para "poner a los precios un tope máximo que antes no existía" para así frenar la escalada; mientras los municipios rurales quedan en el grupo 2.