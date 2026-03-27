Mairena del Aljarafe (Sevilla) aprueba un plan de inversiones de ocho millones para barrios, cultura o deporte

Pleno extraordinario de Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La corporación municipal de l Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), reunida en pleno extraordinario, ha aprobado este viernes, 27 de marzo, un plan de inversiones dotado con más de 8 millones de euros. El plan recoge un conjunto de actuaciones centradas en barrios e infraestructuras hasta servicios públicos, medio ambiente, cultura, deporte y atención al ciudadano.

Según ha informado el Consistorio en una nota, concretamente, el plan contempla mejoras y acondicionamientos en centros municipales de mayores, la actualización de la nueva sede de Acción Social y la rehabilitación de edificios municipales cedidos a entidades ciudadanas.

En el ámbito deportivo, recupera la construcción de una zona lúdica y deportiva en la parcela entre Clara Campoamor y Sócrates e incluye la adecuación de zonas deportivas municipales. En materia medioambiental, incorpora la rena turalización de espacios públicos, la instalación de casas refugio para especies insectívoras y nuevas zonas de juego infantil.

El documento también recoge actuaciones destacadas en materia de seguridad, como la implantación de un sistema de control inteligente de tráfico y la adquisición de un vehículo para Protección.

En el ámbito administrativo, se incluyen el proyecto del nuevo Ayuntamiento en el Casco Antiguo, la rehabilitación y modernización del edificio actual y la actualización del edificio Ariete. En cultura, se prevé la rehabilitación y mejora de accesibilidad de l Teatro Villa de Mairena, la reparación de la cubierta de la Biblioteca José Saramago, la sustitución de la cubierta de los talleres de la Biblioteca Rafael Alberti, el refuerzo de la estructura de la Cabalgata y la rehabilitación del edificio del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana en Los Alcores.

En cuanto a la mejora de los barrios, el plan incluye actuaciones como la urbanización de la zona de los océanos de Simón Verde, la rehabilitación de la calle Siroco y adyacentes en Las Brisas, la reurbanización de la Avenida de la Libertad y las calles Dolores Solano, San Ildefonso y Camino de Gelves, la tercera fase del plan de asfaltado, así como proyectos en El Almendral, Senda Simón Verde y la conexión entre calle Muérdago y Valle Colorado. También se incluye la renovación de la Casa de la Juventud y la mejora de refugios felinos.

Al respecto, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha querido "agradecer al conjunto de los grupos políticos que han trabajado también junto al equipo de Gobierno en la propuesta de medidas de aprobación" .