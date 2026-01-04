Mairena del Aljarafe (Sevilla) celebra este lunes su cabalgata de Reyes Magos reforzando medidas de accesibilidad

Reyes Magos de Mairena del Ajarafe - MAIRENA DEL AJARAFE

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) celebrará este lunes 5 de enero una nueva edición de su Cabalgata de Reyes Magos.

Organizada por el Consistorio, la cabalgata partirá del Polideportivo Francisco León a las 15,00 horas y concluirá en el Complejo Deportivo Cavaleri en torno a las 20,15 horas, recorriendo más de 20 calles y acercando este evento a todos los barrios del municipio.

El extenso trazado permitirá que vecinos y vecinas del Casco Antiguo, Los Alcores, Ciudad Aljarafe, Simón Verde, Lepanto, Cavaleri y otras zonas de Mairena puedan disfrutar del desfile sin necesidad de grandes desplazamientos.

La cabalgata contará con un amplio despliegue artístico, logístico, de limpieza y seguridad. Cerca de 300 beduinos y 270 niños y niñas participarán en las carrozas, junto a seis puntos de animación con DJ y bandas musicales. A lo largo del recorrido se repartirán 24.000 pelotas, 15.000 peluches, 14.000 kilos de caramelos y miles de pequeños juguetes. Todos los dulces serán sin gluten y se incluirán bolsas específicas etiquetadas sin azúcar.

En materia de accesibilidad, el Ayuntamiento ha indicado que ha reforzado las medidas para garantizar una cabalgata verdaderamente inclusiva. Se habilitará un amplio tramo sin música, especialmente pensado para personas con especial sensibilidad al ruido, como personas con Trastornos del Espectro del Autismo, que discurrirá desde la rotonda de Vitalia hasta la del Parque Central.

Además, se dispondrán de tres espacios reservados y acotados con vallas para personas con movilidad reducida o necesidades especiales, ubicados en la Avenida de El Jardinillo antes de entrar en el bulevar, en la Avenida Magdalena Sofía de Barat cerca de la parroquia y en la Avenida de San Juan Palomares junto a la urbanización Aleros.

Los Reyes Magos de esta edición serán Gaspar, encarnado por Félix Gaviño, de 34 años, profesional del sector inmobiliario y antiguo participante en la cabalgata durante su infancia; Melchor, representado por Juan Antonio León, de 63 años, empresario dedicado a la importación y exportación y vecino de Mairena desde hace dos décadas; y Baltasar, al que dará vida Pedro Toro, de 57 años, hostelero y propietario desde hace 14 años de uno de los establecimientos más emblemáticos del municipio.

Los tres comparten una trayectoria marcada por el emprendimiento y el arraigo al municipio. La Estrella de la Ilusión será Marta Ortega, de 29 años, abogada y también trabajadora de la hostelería, nacida y criada en Mairena del Aljarafe, que verá cumplido un deseo largamente expresado.

El recorrido oficial de la Cabalgata de Reyes Magos partirá del Polideportivo Francisco León a las 15,00 horas y continuará por las calles Pozo Nuevo a las 15,10 horas, Trascorrales a las 15,20 horas, Nueva a las 15,30 horas y Federico García Lorca a las 15,45 horas, para alcanzar la rotonda del Mudo a las 16,00 horas. Desde allí seguirá por Guadalquivir a las 16,10 horas, Zurraque a las 16,40 horas y Camino del Jardinillo a las 16,55 horas, donde se sitúa uno de los espacios reservados. El desfile continuará por Filosofía a las 17,05 horas, Hipócrates a las 17,25 horas, Giner de los Ríos a las 17,30 horas, Avenida de los Olmos a las 17,45 horas y Avenida de San Juan a las 18,00 horas, con otro espacio reservado.

A continuación recorrerá la Avenida de las Américas a las 18,15 horas, la Avenida Magdalena Sofía de Barat a las 18,30 horas y San Juan Palomares a las 18,45 horas, donde se ubica el tercer espacio reservado, para seguir por la calle Barcelona a las 19,15 horas, la Avenida Mairena del Aljarafe a las 19,30 horas y Monte Aljarafe a las 19,45 horas, finalizando en el Complejo Deportivo Cavaleri a las 20,15 horas.