Mairena del Aljarafe (Sevilla) destina 5,8 millones de euros a la renovación LED del sistema de alumbrado municipal

Muestra del sistema de iluminación que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sustituirá con una red de luminarias LED y un sistema 'Smart City' - DANIEL ZAMORA MARTÍN

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha iniciado la renovación integral del alumbrado público municipal, uno de los seis ejes del plan 'Mairena Al Día'. El proyecto, dotado con de 5,8 millones de euros, permitirá sustituir más de 9.200 puntos de luz por luminarias de bajo consumo e implantar un sistema inteligente de gestión que modernizará toda la red de iluminación del municipio.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota de prensa, la renovación incluye el cambio de tecnología en el sistema de iluminación, incorporando las luminarias LED e instalará una plataforma 'Smart City' para la telegestión global de la red. Este nuevo sistema, según ha detallado el Ayuntamiento, ofrecerá una iluminación "más eficiente" y reducirá el consumo energético, lo que repercutirá en "una rebaja del coste de la factura eléctrica municipal".

Igualmente, permitirá reducir las emisiones de CO2, un punto que ha tratado el alcalde de Mairena, Antonio Conde, quien ha asegurado que "con este nuevo alumbrado damos un paso para que el municipio sea una ciudad más cómoda, más sostenible y más preparada para el futuro". "Modernizamos un servicio que utilizan cada día miles de vecinos, reducimos el consumo de energía y seguimos mejorando nuestros espacios públicos para que la calidad de vida siga creciendo en todos los barrios", ha añadido Conde.

Con la implantación de la plataforma 'Smart City', el Consistorio podrá controlar el funcionamiento del alumbrado de forma remota, detectar incidencias con mayor rapidez y optimizar el mantenimiento del servicio. La mejora de la iluminación también contribuirá a reforzar la visibilidad en calles y espacios públicos.

La actuación se enmarca en el plan 'Mairena Al Día', un proyecto con el que el Ayuntamiento pretende invertir 11,3 millones de euros para modernizar seis servicios públicos del municipio, que incluye actuaciones en jardinería, acerado, alumbrado o alcorques de arbolado. También se prevén actuaciones en la pintura de los centros educativos públicos o en la flota de Servicios a la Ciudadanía.