Mairena del Aljarafe (Sevilla) pone en marcha un nuevo servicio de acerados como parte del plan 'Mairena Al Día'

Un albañil trabaja en el nuevo servicio municipal de mantenimiento de acerados de Mairena del Aljarafe. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

MAIRENA DEL ALAJARAFE (SEVILLA) 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto recientemente en marcha el nuevo servicio municipal de mantenimiento de acerados, el primero de los seis grandes ejes del plan 'Mairena Al Día' que, con una dotación de 2,4 millones de euros para cuatro años, permitirá reparar aceras, zonas peatonales, bordillos, pasos de peatones, puntos de asfaltado y señalización horizontal.

Según ha precisado el Gobierno municipal en una nota de prensa, el nuevo servicio realizará la reparación de pavimentos de aceras y áreas peatonales, la reposición de bordillos, el recrecido de arquetas, la adaptación de los pasos de peatones para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, actuaciones relacionadas con el alumbrado público y las comunicaciones cuando afecten a la vía pública, además de reparaciones puntuales de asfaltado y trabajos de señalización horizontal.

Para ello, el Ayuntamiento contará con un equipo de trabajo y medios materiales dedicados de forma permanente durante todo el año, de manera que el servicio precisará, como mínimo, de un jefe de servicio, tres oficiales de primera en albañilería y tres operarios. Asimismo, dispondrá de un furgón equipado como pequeño taller de mantenimiento, un furgón de 3.500 kilos con ganchos y cubas, una furgoneta para el transporte de materiales y dos vehículos de inspección.

De esta manera, el alcalde del municipio, Antonio Conde, ha asegurado que el proyecto persigue que los vecinos "encuentren los acerados de calles y plazas más cuidados y accesibles", dado que "Mairena sigue creciendo" y los servicios públicos deben prosperar "al mismo ritmo para responder con rapidez a las necesidades de la gente y hacer su vida cotidiana más cómoda".

Esta actuación forma parte de 'Mairena Al Día', el plan con el que el Ayuntamiento ha invertido 11,3 millones de euros para "modernizar seis grandes servicios esenciales del municipio que mejorarán la jardinería, los acerados, el alumbrado, los alcorques, la pintura de CEIP y la flota de Servicios a la ciudadanía". Al hilo, Conde ha reconocido durante su presentación que los mencionados "servicios básicos se estaban quedando pequeños", a pesar de que "son clave en la calidad de vida de los vecinos", de forma que ha desplegado la modernización desde la "autoexigencia".

En suma, el regidor ha asegurado que "el Gobierno de Mairena tiene grandes proyectos de futuro, pero también cotidianos", como la puesta en marcha de 'Mairena Al Día', el resultado de un trabajo iniciado en 2023 tras la renovación del servicio de limpieza viaria.