'Mairena Black' reúne a más de 700 participantes en su cuarta edición en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El festival de novela negra 'Mairena Black', organizado por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha cerrado su edición de 2026 "consolidando su crecimiento y su capacidad de convocatoria".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las distintas actividades del programa han reunido a 707 participantes, a los que se suma el alcance logrado a través de internet y redes sociales, "reforzando la presencia del festival tanto en el municipio como fuera de él".

El programa ha incluido encuentros literarios, actividades educativas y formatos participativos. Entre ellos han destacado la inauguración del festival, los encuentros 'A quemarropa' con los autores Julio Muñoz Rancio y Juan Ramón Biedma, o los espacios de debate y divulgación 'Rueda de conocimiento', 'Cara a cara', 'Fuego cruzado' y 'Sala de interrogatorios'.

Asimismo, ha incorporado actividades literarias en cafeterías del municipio con 'Black Coffee', celebradas en Alquimista Coffee Lab y Bakery Que Cookie . Una parte destacada del festival ha sido el programa educativo 'EducaBlack', que ha permitido acercar la literatura negra a 315 estudiantes de seis centros educativos: IES Cavaleri, IES Hipatia, IES Juan de Mairena, IES Atenea y el Colegio Aljarafe .

La cita ha incluido además actividades dirigidas al público familiar, con 'PequeBlack', que ha reunido a 140 participantes en sus dos sesiones. En el ámbito digital, la web del festival ha registrado 924 usuarios activos, 1.218 visitas y 902 usuarios nuevos. En redes sociales, el evento ha alcanzado 222.000 visualizaciones y cerca de 2.400 interacciones con los contenidos publicados.

'Mairena Black' forma parte de la estrategia cultural del Ayuntamiento para ampliar la programación literaria del municipio y acercar la lectura a distintos públicos mediante encuentros con autores, actividades educativas y propuestas participativas que convierten a la ciudad en un espacio de creación y difusión cultural.