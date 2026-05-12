Mairena (Sevilla) abre el plazo de inscripción para su campus de conciliación gratuito de verano

Archivo - Menores participantes en el campus de conciliación verano de la pasada edición, en una visita del alcalde. - DANIEL ZAMORA - Archivo

MAIRENA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha abierto el plazo de inscripción para el campus de conciliación de verano 2026, una iniciativa enmarcada en el 'Plan Corresponsables' que busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares.

En este sentido, el campus contará con 115 plazas repartidas entre el Complejo Deportivo Marina Alabau y el Complejo Deportivo Francisco León. Las familias podrán presentar sus solicitudes de forma presencial en los servicios de atención ciudadana (SAC) del Casco Antiguo, Lepanto o Los Alcores hasta el 29 de mayo y a través de 'mairenadelaljarafe.es/es/Sede-Electronica' hasta el 31 de mayo a las 23,59 horas, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Para realizar la inscripción telemática será necesario acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento, completar el formulario habilitado y adjuntar la documentación requerida. El campus se desarrollará del 29 de junio al 31 de agosto, en horario de 7,30 a 15,00 horas, para adaptarse a las necesidades laborales de las familias.

Estos campus incluyen animación sociocultural y actividades deportivas para los más jóvenes. En cuanto a los requisitos, podrán solicitar plaza las familias empadronadas en Mairena del Aljarafe antes del 1 de mayo de 2026 con menores de entre 3 y 12 años. Además, los progenitores o tutores deberán acreditar que trabajan de manera presencial o que se encuentran en búsqueda activa de empleo desde al menos el 8 de marzo de 2026.

En opinión de la delegada de Igualdad, Laura Pérez, se pretende ayudar a las familias de Mairena durante el verano "con un recurso útil, gratuito y seguro para sus hijos e hijas". La edil ha añadido que "muchos padres y madres necesitan apoyo para compaginar el trabajo con el cuidado de los menores y este campus busca dar respuesta a esa realidad diaria".

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de conciliación y apoyo a las familias que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe impulsa tanto durante el curso, con la nueva ludoteca municipal, como durante los distintos periodos vacacionales del año.