Mairena (Sevilla) inicia su 'Sopeao', el festival de teatro para estudiantes, con récord de participación

Una de las funciones previstas en el festival de teatro para estudiantes de Mairena del Aljarafe. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El 'Sopeao' de Mairena del Aljarafe (Sevilla), el festival de teatro para la infancia y juventud del Ayuntamiento que se celebra, desde este lunes y hasta el viernes, 13 de marzo, en el teatro municipal, acogerá a más de 3.000 alumnos de Primaria y Secundaria. Se trata de la edición con más participantes hasta la fecha.

El Consistorio ha organizado estas funciones, que suponen la cuarta gran cita cultural del año tras la Cabalgata, el Carnaval y 'Mairena Black', en horario lectivo. Y es que tendrán acceso exclusivo los estudiantes de los centros que han decidido participar, señala en una nota de prensa.

La programación incluye las representaciones 'La gallina de los huevos de oro', dirigida principalmente al primer ciclo de Primaria; 'LAR', recomendada para el tercer ciclo de Primaria; 'Lope Exprés', destinada a alumnado de Educación Secundaria; 'El bosque Coco', orientada al segundo ciclo de Primaria; y 'El circo poético de los hermanos García y Cía', pensada para los más pequeños de Educación Infantil.

Estas funciones cuentan con una entrada reducida de 3 euros por representación. De la mano de compañías con reconocimiento a nivel nacional como La Barataria (Sevilla), Zum Zum Teatre (Lleida), La Buena Compañía (Granada), Lasal Teatro (Granada) y Lamaraña (Sevilla), todos los estudiantes maireneros tienen la oportunidad de descubrir el mundo de las artes escénicas y vivir una experiencia cultural enriquecedora.

Esta iniciativa forma parte de la programación cultural y educativa municipal que el Ayuntamiento ofrece a los centros de la localidad para enriquecer la formación que los jóvenes reciben en las aulas con cultura en vivo.