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MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha seleccionado a la empresa que prestará el servicio de poda de naranjos y mantenimiento de palmeras en todo el municipio, unos trabajos que llegarán a 3.300 naranjos y 526 palmeras después de que seis empresas hayan presentado sus ofertas al concurso público.

Según ha concretado el Gobierno local en un comunicado, el servicio incluye la poda para reducir la copa de los naranjos, así como la limpieza y el cepillado de las palmeras Washingtonia.

El Ayuntamiento destina a este contrato 200.680 euros, impuestos incluidos. El plazo previsto para completar los trabajos es de cinco meses, siempre que la ejecución transcurra sin incidencias.

Este contrato acompaña la ampliación del servicio municipal de jardinería dentro del plan Mairena Al Día. Al respecto, el alcalde, Antonio Conde, ha precisado que el objetivo es "mejorar las zonas verdes como Mairena merece y avanzar en una modernización que permita responder a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo".