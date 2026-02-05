Se mantiene el desalojo preventivo de 87 vecinos de Écija y El Palmar (Sevilla), así como 14 vías cortadas

Imagen de protecciones contra la lluvia en casas de la localidad sevillana del Palmar de Troya. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo mantiene este jueves a 87 vecinos de Écija y El Palmar de Troya (Sevilla) desalojados de manera preventiva ante el aumento del caudal del río Genil y el arroyo Salado, respectivamente.

El río Genil es uno de los cuatro ríos que se mantiene en nivel rojo según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). También se mantiene en rojo el Guadaíra (por Arahal y Alcalá), el Corbones (por Lora del Río y Carmona) y el río Rivera de Huelva (a su paso por Guillena).

Por otro lado, 14 vías de la red provincial de carreteras de la Diputación permanecen cortadas. Entre ellas está la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón), SE-3102, en Sevilla Capital (de Valdezorras a San José de la Rinconada) y la SE-4104, de Guadajoz a Alcolea del Río, a su paso por el Río Corbones.

También permanece cortada la VIA 225, que sale de Marchena hacia la A4, la VIA 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), la VIA 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361), la SE-5202 (de Arahal a Marchena), SE-5209 (que va de las Cabezas a la provincia de Cádiz), SE-6201 (que va de las Cabezas a la provincia de Cádiz), SE-7203 (en la Puebla de Cazalla), VIA 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce), SE-7200 ( entre Marchena y Lantejuela) por inundación Río Corbones y la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363).

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha atendido 18 incidencias relacionadas con el temporal durante la jornada del jueves.

VIGILANCIA EN EL PALMAR Y "CALMA TENSA" EN ÉCIJA

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha visitado duranta la tarde El Palmar de Troya donde 11 vecinos de la localidad están desalojado de manera preventiva tras el desbordamiento del Arroyo Salado.

Toscano ha indicado que se están controlando a otras nueve, todas ellas se encuentran en espacios parcelarios a las afueras del municipio. Dentro del municipio se "está revisando especialmente" 20 viviendas en una zona del Palmar de Troya y otras 66 en otras zonas que son las "más sensibles ante las posibles crecidas en los arroyos que colindan el municipio".

Asimismo, se está vigilando el desembalse del pantano de Torre del Águila. "Estamos en relación constante con el ayuntamiento y hay un retén específico de la Guardia Civil 24 horas del día por si fuera necesaria una intervención inmediata", ha afirmado Toscano.

Por otro lado, Écija ha elevado esta mañana el nivel 2 de su Plan de Emergencias. El río Genil al paso del municipio se encuentra a 6,37 metros por encima del nivel del mar, cuando el tope marcado para Isla del Vicario, donde se han producido los desalojos es de 5.

La alcaldesa, Silvia Heredia, ha declarado que, aunque la situación es de "calma tensa", se mantiene una vigilancia constante. "Se han retirado unidades policiales, lo que indica un poco de tranquilidad, pero seguimos trabajando junto a todos los cuerpos de seguridad", ha indicado.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que "no se plantea ahora mismo el regreso a las viviendas" y que los vecinos "han sido reubicados en su mayoría con familias, los que no, se ha habilitado un alojamiento hotelero en la localidad". Actualmente son 76 los vecinos de Écija que duermen fuera de sus casas.

PREOCUPACIÓN EN LORA DEL RÍO POR LA SUBIDA DEL GUADALQUIVIR

El Ayuntamiento de Lora del Río ha elevado este jueves el Plan Municipal de Emergencias a Nivel 1 tras superar el río Guadalquivir los 1.500 metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, el Consistorio ha pedido a los vecinos que "vayan preparando los enseres ante una subida mayor del agua" y han comenzado a repartir vallas y rasillones a las viviendas que pueden verse afectadas.

Asimismo, se ha firmado el decreto de emergencia y activado al 112 Emergencia, además se ha habilitado el Pabellón 'Pedro Toro' para "posible realojo de vecinos". El Centro de Salud activará la Unidad de Ambulancias para el posible traslado de personas dependientes y se va a instalar el Puesto de Mando Avanzado en la zona de Al-Andalus, lo "más cerca a la zona de posible afectación del agua".

La previsión es que el río alcance el nivel máximo durante la jornada del viernes con previsiones que indican que podría alcanzar los 3.500 metros cúbicos. Por ello, el Consistorio ha recurrido a dos nuevas bombas de gran caudal para continuar achicando aguas.

SEVILLA CIERRA SUS COMPUERTAS

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado esta mañana las compuertas de la Vega de Triana de manera preventiva y "como antelación" a cualquier riesgo de inundación "ante una eventual crecida" del Guadalquivir.

"Ayer el caudal del río a su paso por Sevilla era de 1.000 metros cúbicos por segundo, hoy es de 1.600, hasta 3.000 no habría que preocuparse, todavía por tanto queda mucho margen, pero insisto, como medida preventiva, los técnicos de Emasesa recomendaron esta mañana el cierre de la compuerta", ha asegurado Sanz en una declaración ante los medios.

El Ayuntamiento de la capital mantiene en Nivel 1 el Plan de Emergencias Municipal. El Ayuntamiento ha reabierto este jueves los centros cívicos, los Reales Alcázares (excepto jardines), las instalaciones deportivas cubiertas y los espacios cultura.es. Todos estos espacios se mantuvieron cerrados en la jornada del miércoles ante los efectos de la borrasca Leonardo.

Por otro lado, se mantiene el cierre preventivo de los parques municipales, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal.