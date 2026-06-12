Manuel Carrasco arranca este sábado con el primero de sus cuatro conciertos en junio en La Cartuja en Sevilla

Archivo - Manuel Carrasco en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Imagen de archivo. - Leandro Wassaul - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conocido artista onubense Manuel Carrasco arranca este sábado, 13 de junio, con el primero de los cuatro conciertos programados por el artista durante este mes en La Cartuja de Sevilla.

Concretamente, este llevará por título 'Viento Salvaje', si bien el próximo domingo, 14 de junio, se celebrará bajo el lema ' La Cruz Salvaje'.

Ya el próximo fin de semana, 19 y 20 de junio, presentará el viernes una cita que ha sido titulada como 'Corazón Salvaje' y, posteriormente, el sábado, se encontrará por última vez este mes con la capital andaluza en el escenario con un encuentro bajo el lema 'Pueblo Salvaje'.

Carrasco pretende con estos cuatro conciertos ofrecer una propuesta "inédita" y ser el primer artista español que " convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente lanzado durante esta última década", estos son 'Bailar el viento', 'La cruz del mapa', 'Corazón y flecha' y 'Pueblo salvaje'.

El artista nacido en Isla Cristina e Hijo Adoptivo de Sevilla ofrecerá de esta forma una serie de espectáculos independientes con un denominador común: 'Salvaje desde la Raíz'. Recuperará antiguas canciones, revisitará visuales, incorporará elementos iconográficos y vestuarios de cada etapa... entre otras cuestiones. Su intención es que todo sea "igual, pero diferente a la vez".

Este año ya actuó en Sevilla, el pasado 17 de mayo, en un concierto que sirvió de arranque de su gira, bautizada con el nombre 'Pueblo Salvaje II', su noveno disco, en el que logró congregar a 70.000 personas. Las entradas, que salieron a la venta meses atrás, en diciembre, se agotaron a los pocos minutos.

Manuel Carrasco sacó a la luz el día 9 de mayo su noveno trabajo discográfico, 'Pueblo Salvaje II', un álbum en el que el artista se "empoderaba" con canciones como 'Mi dignidad', 'Tengo el poder' o 'El grito del niño' y que ha sido compuesto con su guitarra.