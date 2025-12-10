Manuel Carrasco ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla en 2026: fechas y entradas

Archivo - El cantante Manuel Carrasco, durante su concierto en el estadio La Cartuja del pasado mes de mayo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conocido artista onubense Manuel Carrasco ha anunciado cuatro conciertos en Sevilla el próximo año, todos ellos en el mes de junio y en el mismo escenario: el estadio La Cartuja: En concreto, el cantante ha programado actuaciones los días 13 (sábado), con un espectáculo que lleva por título 'Viento Salvaje'; el domingo siguiente, 'La Cruz Salvaje'; el viernes 19, 'Corazón Salvaje', y el sábado 20, 'Pueblo Salvaje'.

Así lo ha anunciado el artista nacido en Isla Cristina e Hijo Adoptivo de Sevilla en su cuenta de Instagram. Conciertos que tienen un denominador común: 'Salvaje desde la Raíz', tal como el propio cantante ha destacado, y donde también informa que las entradas estarán disponibles el 18 de diciembre, a partir de las 12,00 horas, en 'manuelcarrasco.es'.

Este año ya actuó en Sevilla, el pasado 17 de mayo, en un concierto que sirvió de arranque de su gira, bautizada con el nombre 'Pueblo Salvaje II', su noveno disco, en el que logró congregar a 70.000 personas. Las entradas, que salieron a la venta meses atrás, en diciembre, se agotaron a los pocos minutos.

Manuel Carrasco sacó a la luz el día 9 de mayo su noveno trabajo discográfico, 'Pueblo Salvaje II', un álbum en el que el artista se "empoderaba" con canciones como 'Mi dignidad', 'Tengo el poder' o 'El grito del niño' y que ha sido compuesto con su guitarra.