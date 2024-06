Marc Anthony actúa este domingo en la Plaza de España de Sevilla en el marco del Icónica Fest

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante estadounidense Marc Anthony actuará este domingo, 16 de junio, a las 22,00 horas, ante unas 14.000 personas en la Plaza de España de Sevilla, en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest. La apertura de puertas será a las 20,00 horas, mientras que las últimas entradas para esta cita están a la venta en iconicafest.com.

Laureado a nivel mundial con innumerables reconocimientos a su trayectoria, como los numerosos Grammy y Grammy Latinos con los que cuenta, Marc Anthony llega al festival musical "sin olvidar grandes éxitos" como 'Valió la pena', 'Me haces tanto bien' o 'Vivir mi vida', ha señalado los organizadores en una nota.

Tras él, y hasta el 16 de julio seguirá la música en la Plaza de España, con "esperadas" citas como las que ofrecerán el próximo miércoles día 19 de junio Tom Jones; Robe el viernes día 21; Bigsound Sevilla con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta en la tarde del sábado 22, o el DJ mundial Boris Brejcha en la tarde-noche del domingo 23.

Tras ellos, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno y Derby Motoreta's Burrito Kachimba serán los siguientes artistas en actuar durante el mes de junio, y a partir del 3 de julio Ricky Martin, seguido de Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.