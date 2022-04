María Dolores Gil regresa al Círculo Mercantil de Sevilla con una colección pictórica de mantones

La artista gerenense expone una serie de cuadros al pastel tras dos años de parón por la pandemia

La artista María Dolores Gil (Gerena, Sevilla) expone de nuevo "sus famosos cuadros al pastel", con los mantones de manila como principal temática, en la sede del Círculo Mercantil, "como es costumbre desde hace décadas en primavera".

En 1993, la pintora, junto a su padre, expuso por primera vez sus obras artísticas en las paredes de la sede de la calle Sierpes de esta entidad. "Era la segunda entidad que les otorgaba un espacio, después de una sala en la trianera calle Betis en 1992". Sin embargo, ha sido con el Mercantil con quien ha tenido "una relación más longeva", según destaca en un comunicado.

"No creí que fuese a volver a exponer, ya que no sabíamos cómo iba a transcurrir la situación derivada del Covid", ha asegurado Gil. Aun así, su vuelta la lleva con "una ilusión muy grande por encontrarse con la gente, que me da vida, porque me animan y alaban mis cuadros".

De todos modos, la creatividad y el talento de la artista "no han descansado" durante estos dos años puesto que se ha dedicado "a otra de sus pasiones", como es la restauración. También ha pintado más cuadros al pastel "que tanta fama le han otorgado internacionalmente. Estos, junto a otros que se iban a exponer en 2020, son los que conforman la exposición de este año, que se puede ver hasta el jueves 7 de abril".

La gran novedad que presenta este año son las demostraciones de cómo se pinta con la técnica del pastel. Por primera vez, los visitantes de la exposición podrán entender este singular método. "No hay nada que se interponga entre tu obra y tú porque se pinta con las manos. Tienes los colores hechos y se dibuja directamente en el lienzo. La paleta es el cuadro", ha definido la pintora.

De esta manera, ha querido reflejar siempre enseres típicos de las casas andaluzas, como mantones, tinajas de agua o azulejos."Todo esto lo valora al ser de una pobre generación de posguerra, donde esto representaba la riqueza de la cultura doméstica" hasta el punto de que el uso de esos elementos le han dado el sobrenombre de 'La andaluza de los mantones'.

Hace dos meses ganó el primer premio en un concurso internacional de esta técnica. Además, Gil formará parte del jurado del primer concurso virtual de China y Taiwán de pintura al pastel, países que ya acogieron hace años exposiciones con algunos de sus cuadros.