Marilyn Manson ofrece este lunes en Icónica Santalucía Sevilla Fest su único concierto en Andalucía

Archivo - Marilyn Manson. - Daniel Karmann/dpa - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La leyenda del rock Marilyn Manson regresa a los escenarios con una nueva etapa de su esperada gira mundial, 'One Assassination Under God Tour'. Este lunes, a las 22,30 horas, el artista hará su primera parada en la capital andaluza en el marco de Icónica Santalucía Sevilla Fest. El concierto es el primero del artista en la capital andaluza, y supondrá una de sus dos únicas fechas en España dentro de esta potente tournée internacional.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, Marilyn Manson es uno de los nombres más influyentes y provocadores de la música contemporánea. Artista camaleónico, ha sabido reinventarse sin perder su sello personal, conjugando oscuridad, teatralidad y contundencia sonora, ha destacado Icónica Fest en una nota de prensa. Sus directos se han convertido en experiencias de culto para sus seguidores en todo el mundo.

El autor de himnos como 'The Beautiful People', 'mOBSCENE' y 'This Is the New Shit', entre otros, regresa a los escenarios con la energía intacta y un nuevo repertorio en el que combinará sus grandes clásicos con las canciones de su último trabajo, 'One Assassination Under God- Chapter 1', su duodécimo disco de estudio, publicado a inales de 2024 y disponible en todas las plataformas digitales.

Como invitados especiales, Vowws abrirá la velada con su sonido envolvente e industrial. Una cita imprescindible para los amantes de la intensidad y la distorsión. El esperado concierto de Manson en el marco monumental de la Plaza de España promete ser "una de las citas más impactantes del verano sevillano, que continúa consolidándose como una de las grandes experiencias musicales del calendario cultural europeo".