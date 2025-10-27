Marilyn Manson ofrecerá el 6 de julio en el Icónica Fest de Sevilla uno de sus dos únicos conciertos en España

Archivo - Marilyn Manson en un concierto. Imagen de archivo - Daniel Karmann/dpa - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rockero estadounidense, Marilyn Manson, actuará el próximo 6 de julio en la Plaza de España de Sevilla dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest. El concierto está dentro de la gira 'One Assassination Under God Tour' que hará dos paradas en España, una de ellas en la capital andaluza.

Según una nota de prensa del festival, en el concierto se interpretaran algunos de sus éxitos junto con temas de su último trabajo, 'One Assassination Under God - Chapter 1', su duodécimo disco de estudio, publicado a finales de 2024. Las entradas salen a la venta el viernes 31 de octubre a las 10,00.

Manson se suma al cartel del festival de esta edición junto con las confirmaciones de Jamiroquai, 16 de julio, Pablo Alborán, 12 de junio, Aitana, 4 y 5 de junio, Isabel Pantoja junto a Il Divo, 27 de junio.

Icónica Santalucía Sevilla Fest, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en la web oficial del festival.