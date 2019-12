Marinaleda cumple "un mes" de protestas por la falta de un médico y un pediatra

Publicado 12/12/2019 16:55:08 CET

MARINALEDA (SEVILLA), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), gobernado por el veterano líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha informado este jueves de que desde hace ya "un mes" acoge la celebración de concentraciones ciudadanas a sus puertas, en demanda de que la Consejería de Salud y Familias dote a la localidad de los especialistas de medicina y pediatría "que vienen faltando desde hace meses" en esta localidad de la Sierra Sur, toda vez que la falta de pediatras ha sido denunciada en diversos municipios.

Según el Ayuntamiento, la Consejería de Salud se escudaría en que "no hay médicos ni pediatras en las bolsas de empleo" para cubrir las bajas y vacantes en tales especialidades, considerando "una vergüenza que se niegue un servicio" sanitario reconocido por "derecho".

"No vale decir para nada que esto es un problema general o de la

comarca, o que todo es culpa de haber contratado a bajo precio y de forma inestable a los médicos, porque mirar al pasado no arregla los problemas del presente", indica el Consistorio, rememorando que ha entablado conversaciones con el gerente del hospital de Osuna, Ricardo Gil-Toresano, y con la delegada territorial de la Consejería de Salud, Regina Serrano, "pero la solución no es tampoco seguir esperando".

"Pasa demasiado tiempo para seguir esperando una respuesta que no llega", avisa el Ayuntamiento de Marinaleda, exponiendo que continuarán las concentraciones ciudadanas.