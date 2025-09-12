Más de 10.000 estudiantes inician el curso en la Olavide de Sevilla con nuevas especialidades en informática y economía

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 15 de septiembre comienza un nuevo curso para más de 10.000 estudiantes de grado en el campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla; a estos se sumarán alumnos de máster, doctorado e internacionales para formar una comunidad estudiantil que superará las 13.000 personas durante el año académico.

Tras las Jornadas de Bienvenida para alumnos de nuevo ingreso, celebradas esta semana, se inician las clases del primer semestre de un curso que trae novedades en estudios de informática y economía. Así, la Escuela Politécnica Superior suma 60 nuevas plazas con la nueva mención en Ciencia de Datos del Grado en Ingeniería Informática y la Facultad de Ciencias Empresariales incorpora dos menciones que incrementan la especialización del Grado de Análisis Económico: Inteligencia de Datos y Economía y Sostenibilidad, detaca en un comunicado.

Además, la Universidad Pablo de Olavide abre este curso su oferta de grados duales con el Grado en Ingeniería Informática Dual, a los que se sumarán en los próximos años los grados duales en Finanzas y Contabilidad, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Ambientales, junto al Máster en Gestión y Marketing de Marcas de Moda.

El alumnado de estos grados desarrollará en cuarto curso el 80% de su formación en empresas, en un modelo de aprendizaje integrado, práctico y aplicado. En movilidad internacional, la Universidad Pablo de Olavide da la opción de obtener dobles titulaciones internacionales con universidades europeas como Derecho con la Universidad de Bayreuth (Alemania); Biotecnología con la Université de Rennes 1 (Francia); y Traducción e Interpretación con la Università degli Studi di Torino (Italia).

Procedentes de otros países, desde el próximo lunes se incorporan al campus UPO, bien para cursar el primer semestre o el curso completo, un total de 607 estudiantes internacionales, en su mayoría del programa Erasmus+, quienes tendrán una bienvenida institucional a las 9,30 horas en el Paraninfo. La mayoría provienen de Italia (206) y Francia (154), seguidos a distancia de Alemania (72).

A estos se suman los estudiantes de otoño del Centro Universitario Internacional, 224 estudiantes, mayoritariamente norteamericanos, que estudiarán en Sevilla lengua y cultura españolas. Durante los actos de bienvenida, el rector de la Universidad Pablo de Olavide señaló al estudiantado como "el centro de nuestra actividad" y destacó la calidad docente de la Olavide: "una formación moderna, adecuada y adaptada a la realidad del siglo XXI".

Francisco Oliva puso también de relieve el enfoque a la inserción laboral "con más de 1.100 empresas en las que realizar prácticas y formación en habilidades blandas, algo muy demandado por el sector productivo".