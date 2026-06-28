Más de 12.000 inspecciones al arbolado en Sevilla durante el verano para reforzar la seguridad y conservar la masa verde

Un operario de Parques y Jardines, en labores de inspección al arbolado - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está ejecutando el Programa de Revisiones de Verano 2026, que tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana y avanzar en la conservación del arbolado urbano. La campaña se desarrolla entre el 18 de mayo y el 31 de agosto, y contempla la revisión de 12.200 ejemplares en todos los distritos de la ciudad, de los cuales 3.015 ya han sido inspeccionados.

Estas actuaciones prestan especial atención a árboles de gran porte situados en zonas de alta concurrencia, caminos principales de parques, zonas peatonales con gran tránsito y áreas infantiles, donde el riesgo potencial es mayor, explica el Gobierno local en una nota de prensa.

La delegada, Evelia Rincón, ha señalado que "la seguridad de los ciudadanos y la conservación del patrimonio arbóreo son dos prioridades que deben ir siempre de la mano". Asimismo, ha destacado que "estas inspecciones nos permiten actuar de forma preventiva y planificada en los puntos donde existe un mayor riesgo potencial".

En este sentido, uno de los riesgos más comunes en esta época del año es el conocido como 'Summer Branch Drop', un fenómeno que afecta principalmente a árboles maduros durante periodos prolongados de sequía y altas temperaturas. Se caracteriza por la caída repentina de ramas grandes y aparentemente sanas, sin signos visibles de daño previo.

Factores como el estrés hídrico, la debilidad estructural causada por el calor o la sobrecarga de peso por hojas y frutos pueden estar asociados a esta situación. Según los registros municipales, aproximadamente el 50 % de las incidencias por caída de ramas se produce durante el periodo de verano. Esta proporción evidencia que el 'Summer Branch Drop' es un fenómeno real y recurrente, y explica la necesidad de mantener un programa específico de inspecciones estivales.

Este programa fue impulsado por el actual Gobierno municipal y alcanza este año su tercera edición, consolidándose como una herramienta preventiva para revisar el arbolado en los meses de mayor exigencia climática. Al respecto, Rincón ha explicado que "el verano es una de las épocas más exigentes para el arbolado urbano debido a las altas temperaturas y al estrés hídrico".

Por ello, ha subrayado que "contar con un programa específico de revisiones nos ayuda a detectar posibles incidencias antes de que se produzcan y a mantener nuestros espacios verdes en las mejores condiciones". De las revisiones pueden derivarse actuaciones inmediatas para mitigar riesgos, como podas de reducción y eliminación de ramas con defectos estructurales, reducciones de copa y trabajos de mantenimiento, siempre en espacios de gran uso ciudadano.

Los objetivos a revisar son árboles y palmeras de gran porte; árboles y palmeras situados en zonas de alta concurrencia; árboles y palmeras cercanos a zonas de juegos infantiles; y árboles o palmeras catalogados como 'árbol muerto' --ejemplares secos con riesgo de inestabilidad--. Estas revisiones permiten reforzar la seguridad en el espacio público y mejorar la actualización del inventario municipal.

La delegada ha recordado, además, que "la gestión del arbolado debe basarse en criterios técnicos y de sostenibilidad". Según ha indicado, "gracias a estas revisiones podemos intervenir únicamente donde es necesario, evitando podas innecesarias y conservando más sombra y más masa verde para los sevillanos".

Un aspecto destacado del Programa de Revisiones de Verano es que este tipo de inspecciones permite actuar solo donde es estrictamente necesario, garantizando que en el 95 % del arbolado se mantiene su desarrollo natural, lo que implica conservar más masa verde y sombra en la ciudad. Esta optimización de las podas evita prácticas abusivas del pasado, como los desmoches, y contribuye a la lucha contra las altas temperaturas.