Más de 2.200 escolares asisten al concierto educativo 'Romeo y Julieta' de la ROSS en el Cartuja Center de Sevilla

Centenares de escolares asisten al concierto educativo 'Romeo y Julieta' de la ROSS en el Cartuja Center Cite. - ROSS

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) reúne este martes a 2.259 escolares de Educación Primaria y Secundaria procedentes de 31 centros educativos de la provincia de Sevilla en el concierto para grupos escolares 'Romeo y Julieta', que se celebrará también este miércoles, en doble sesión, a las 10,15 y 12,00 horas, en el Teatro Cartuja Center CITE.

Una amplia participación que pone de manifiesto el interés del ámbito educativo por las propuestas pedagógicas de la ROSS y por el acercamiento de la música sinfónica a las nuevas generaciones, destaca la Sinfónica en una nota de prensa. En este sentido, el programa gira en torno a la 'Suite de Romeo y Julieta', de Serguéi Prokófiev, una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico del siglo XX.

A través de una música "de gran fuerza expresiva y riqueza orquestal", Prokófiev traduce en sonido los grandes temas de la tragedia shakespeariana --el amor, el conflicto, el destino--, "convirtiendo la partitura en un poderoso relato emocional que permite al público joven adentrarse en la historia sin necesidad de palabras".

El concierto cuenta con la dirección musical de Miquel Ortega, al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Por su parte, la interpretación musical se integra en una propuesta escénica original de la compañía Per Poc, que presenta una versión en la que marionetas, actores y orquesta "se funden sobre el escenario".

"Este diálogo entre lenguajes artísticos convierte la música en el hilo narrativo de la historia y ofrece a los escolares una experiencia inmersiva, pensada para despertar la curiosidad, la emoción y el disfrute de la música clásica desde nuevas perspectivas". El espectáculo se completa, además, con material pedagógico con el que los docentes han podido realizar una trabajo previo en el aula para favorecer la comprensión del espectáculo y ampliar la experiencia del alumnado.

Con este concierto, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla continúa fortaleciendo su labor educativa y su vínculo con la comunidad escolar, acercando el repertorio sinfónico a miles de jóvenes cada temporada y fomentando una relación temprana y duradera con la música clásica.