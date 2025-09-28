Más de 260 palmeras se incorporan al mapa verde de Sevilla desde julio

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Parques y Jardines, ha procedido a la plantación de 262 palmeras en distintas zonas verdes de la ciudad durante los meses de julio a septiembre de 2025, dentro de su plan de reforestación urbana, según señalan fuentes municipales a Europa Press.

La actuación forma parte de la estrategia municipal "para incrementar la masa arbórea y reforzar el arbolado emblemático en parques y espacios históricos".

En este sentido, en el Parque Miraflores II, en el barrio de El Gordillo (Distrito Norte), se han incorporado ejemplares de Washingtonia filifera filifera (18 unidades), Washingtonia filifera robusta (46) y Phoenix dactylifera (20).

En el Parque Vega de Triana, en Triana Oeste, se han sumado más Washingtonia filifera robusta (54) y Phoenix dactylifera (48). Por su parte, en la Avenida de la Palmera ya se han plantado cuatro ejemplares y en los próximos días se completará la intervención hasta alcanzar las 43 unidades previstas en este eje histórico de la ciudad; mientras que en los Jardines de Murillo se están colocando 30 palmeras.

A diferencia de otras especies arbóreas que requieren su plantación en otoño o invierno para favorecer el arraigo, las palmeras son especies adaptadas a climas cálidos y resisten sin problemas las altas temperaturas estivales, siempre que se garantice un riego abundante y constante en las primeras fases tras el trasplante.

De hecho, el periodo estival es "propicio" para la plantación de palmeras debido al "constante funcionamiento a nivel fisiológico que tienen estas plantas ya que favorece un enraizamiento más temprano", destacan las mismas fuentes.

En la pasada campaña de plantación se utilizaron cerca de 6.000 ejemplares y más de 33.000 arbustos, lo que ha motivado que en dos años se hayan plantado cerca de 10.000 árboles.