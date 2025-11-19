Más de 350 menores de Alcalá (Sevilla) participan el viernes en la XI Jornada por la Infancia 'Protejamos la Infancia'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

Unos 350 menores de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) participarán en la XI Jornada por la Infancia. La actividad, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Paz y Bien y la Fundación Azvi, se celebrará el viernes 21 de noviembre en el Complejo Deportivo Sur con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia y con el objetivo de "alzar la voz a favor de los derechos de la infancia especialmente centrados en los conflictos bélicos con motivo del 20 de noviembre, Día Mundial de los Derechos de la Infancia".

Según ha informado el Consistorio en una nota, bajo el lema 'Protejamos la Infancia', se ha diseñado un circuito de diez talleres lúdicos que abordarán diversos derechos de la infancia, culminando con la lectura de un manifiesto elaborado por los propios participantes. Esta iniciativa forma parte del II Plan Local de Infancia como acción de dinamización y sensibilización en torno al derecho a la protección frente a la violencia, el abuso, la negligencia y la explotación.

La cita ha sido presentada este miércoles en el Complejo Social San Buenaventura, instalación de Paz y Bien, por su presidente, Israel Montes; la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y la directora de la Fundación Azvi, Pilar Kraan. Bastida ha enmarcado la importancia de trabajar con los menores sobre la protección en contextos de conflicto, señalando que "los niños y las niñas deben vivir seguros en sus entornos, vengan de donde vengan, especialmente aquellos que han sufrido situaciones bélicas".

En esta misma línea, Montes ha subrayado que la protección a la infancia "es un pilar recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que insiste en la responsabilidad colectiva de garantizar entornos seguros para su desarrollo". Kraan, por su parte, ha destacado el compromiso de Paz y Bien y la importancia de reforzar más que nunca la defensa de los derechos de la infancia.

Durante cada taller los menores obtendrán piezas para construir un gran puzzle colectivo, inspirado en el cartel del Día de la Infancia. Este trabajo se ha enriquecido con reflexiones previas sobre el mensaje de niños y niñas de Mali, Sudán, Colombia, Yemen y Siria, recogido por Save the Children: "Escuchad nuestras voces. Antes del conflicto vivíamos en paz. Antes del conflicto podíamos ser niños y niñas".

La jornada, enmarcada en el programa 'Alcalá+Social', reunirá a alumnado de 5º de primaria de los CEIP Antonio Machado, Antonio Rodríguez Almodóvar, Manuel Alonso y Alcalde Joaquín García, junto a menores de Paz y Bien. Contará además con un desayuno ofrecido por Servicios Sociales y la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, que realizará demostraciones de sus vehículos.