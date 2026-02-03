Más de 60 AMPA de Sevilla avisan del "deterioro premeditado" de la limpieza en colegios para justificar su privatización

Archivo - Un aula completamente vacía, como imagen de recurso- - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas (AMPA) han firmado un comunicado en el que avisan del "deterioro premeditado" de la limpieza en los colegios públicos de Sevilla "para justificar su privatización". Por ello, exigen al Ayuntamiento que refuerce la plantilla "en lugar de externalizar un servicio que, según datos municipales, resultaría más caro y menos eficiente".

En ese manifiesto conjunto, las entidades alertan del "deterioro progresivo y dirigido" del servicio municipal de limpieza, utilizada como "estrategia política" para justificar una "inminente" privatización.

En este sentido, las familias señalan que la falta de cobertura de vacantes, el retraso en las sustituciones y la disminución de horas efectivas de trabajo han provocado que muchos centros "no alcancen los mínimos de higiene exigibles". "La limpieza no es un servicio accesorio, es un elemento esencial de prevención sanitaria", subrayan las entidades, que hacen "especial hincapié" en la "vulnerabilidad" del alumnado de Infantil y de aquellos con necesidades educativas especiales (NEAE).

Asimismo, el manifiesto destaca que, según los propios datos técnicos del Ayuntamiento, la externalización del servicio "no solo no mejoraría la calidad, sino que supondría un mayor gasto para las arcas públicas y una pérdida de control sobre la gestión directa ante incidencias".

Por estos motivos, las familias defienden que la "solución real" pasa por "invertir en lo público, reforzar las plantillas y garantizar condiciones laborales dignas" para los trabajadores municipales, a quienes han mostrado "su apoyo explícito".

las protestas, tal como se destaca en el comunicado, cuentan con un "respaldo transversal", al incluir desde asociaciones de barrios como Cerro Amate, Pino Montano o Sevilla Este, hasta la federación FAMPA Sevilla Nueva Escuela. Al respecto, las 66 entidades firmantes exigen al Consistorio una "rectificación inmediata" y una "apuesta firme" por un modelo de gestión pública "que garantice entornos seguros y dignos para el proceso educativo".

Entre las entidades adheridas se encuentran los AMPA del CEIP Pino Flores, del IES Félix Rodríguez de la Fuente, de los colegios Hermanos Machado, Mariana de Pineda, Pablo Ruiz Picasso y Fernando Villalón; del instituto de Secundaria Albert Einstein y del IES Pino Montano. Asimismo, el CEIP Valdés Leal, IES Miguel de Cervantes, el colegio Pedro Garfias y los CEIP Santa Clara y Huerta de Santa Marina han mostrado su respaldo.

EL GOBIERNO LOCAL DEFIENDE LA EXTERNALIZACIÓN

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, defendía el pasado viernes la propuesta de externalización de la limpieza de los colegios de la ciudad ante las protestas de los sindicatos durante el Pleno del jueves, que motivaron el desalojo de los representantes de los trabajadores municipales.

Sanz aseguraba "no entender" las protestas de los sindicatos y remarcaba que la externalización del servicio "no conlleva la pérdida de ningún empleo público". "No es el primer servicio de limpieza externalizado" por el Ayuntamiento a lo largo de los años", señalaba, al tiempo que ponía de ejemplo la limpieza en el ICAS, IMD y Emvisesa, así como el hecho de que se trata de una "práctica habitual" en ayuntamientos de municipios de la provincia y de fuera del país.

"Antonio Muñoz sacó a licitación la externalización del servicio municipal de parques y jardines durante su etapa como alcalde. Si esto lo puede hacer un alcalde del PSOE, ¿por qué no puede hacerlo un alcalde del PP?", indicaba al respecto, al tiempo que pedía al PSOE que "deje de condicionar a los sindicatos".