Más de 650 cortos de 45 nacionalidades concurren al Festival Internacional La Vieja Encina de San Nicolás (Sevilla)

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

San Nicolás del Puerto (Sevilla) acoge hasta el domingo la VIII edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Terror y Fantástico 'La Vieja Encina', organizado por el Ayuntamiento de esta localidad con el patrocinio de la Diputación, a través de Prodetur y Turismo de la Provincia.

El presidente de la Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de la localidad anfitriona, Juan Carlos Navarro, han presentado este Festival en el que este año se han inscrito más de 650 cortometrajes de más de 45 nacionalidades diferentes.

Serán, en total, 26 los cortometrajes seleccionados en diferentes categorías los que los espectadores podrán ver. Es una selección de lo mejor del panorama fantástico y de terror, en un festival único en este género que se realiza en la provincia de Sevilla.

Los asistentes al festival tienen la oportunidad de disfrutar, además del visionado, de otras actividades como rutas de conciertos, encuentros del público con los actores invitados, clases magistrales, mercado artesanal y conciertos de bandas sonoras de películas, entre otras.

El alcalde de San Nicolás del Puerto ha explicado que este festival es ya un referente y en sus ocho años de vida ya se han visionado más de 5.000 cortometrajes de más de 150 nacionalidades.

"Para nuestro pueblo este evento supone una inyección económica increíble. Somos el segundo municipio más pequeño de la provincia, apenas 600 habitantes y la población puede llegar a 3.000 y 4.000 personas durante estos días. Nos faltan bares para atender a tal cantidad de personas que acuden al festival durante el fin de semana", ha aseverado señalando que "es un evento que repercute en toda la Sierra Morena Sevillana".

El presidente Villalobos ha expresado que "no hay superlativo que califique la entrega, iniciativa y creatividad de un pueblo que no llega a los mil habitantes y que es capaz de organizar este festival de cortos que ha dado su propio sello, además de ser conocido ya por el mundo del cine. Algo que, sin duda, se le debe al pueblo de San Nicolás y a un alcalde con un equipo de gobierno que ha activado algo inédito y que no lo tienen otros pueblos".

En estos días de duración del Festival, se contará con la presencia de Mercedes Hoyos, Iván Massagué, Numa Paredes o Lucía Hoyos, entre otras y otorgará el premio honorífico a Rafael Cobos, guionista y escritor sevillano con dos Goyas en su haber por La Isla Mínima y El Hombre de las Mil Caras.

El Festival otorgará 11 premios en diferentes categorías. El domingo 27 se realizará la Gala de Clausura y de entrega de premios del Festival, una gala que será conducida por la actriz y presentadora Lucía Hoyos. Se puede consultar la información y las novedades en https://laviejaencina.wixsite.com/laviejaencina