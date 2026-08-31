Más de cuatro millones de euros estatales para recuperar patrimonio y renaturalizar espacios en Isla Mayor (Sevilla)

El sudelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en Isla Mayor (Sevilla) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado este lunes de que el Ejecutivo ha iniciado el desarrollo de cuatro acciones de recuperación del patrimonio histórico y renaturalización de espacios degradados con la aportación de una ayuda directa de 4,1 millones.

La inversión parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco de la iniciativa para revertir la degradación ambiental del Parque Nacional de Doñana.

En una visita, Toscano ha explicado que estas subvenciones del Ejecutivo están destinadas a generar oportunidades de empleo, de formación y de desarrollo en este municipio sevillano de 5.748 habitantes.

En la cita ha participado de igual forma el alcalde de la localidad, Juan Molero Gracia. Las acciones desarrolladas por Isla Mayor son la rehabilitación del molino San Martín, del inmueble agrario de La Gañanía y de la antigua instalación de riego conocida como bomba de la Jordana.

Además, está también en marcha la renaturalización y puesta en valor de la ribera del Brazo de los Jerónimos.

La concesión directa de la subvención a Isla Mayor busca financiar iniciativas locales que contribuyan a la consecución de los objetivos que favorezcan desarrollo territorial sostenible del área de influencia de Doñana por medio de la innovación y el empleo, el emprendimiento y la diversificación económica, según ha concretado la Subdelegación del Gobierno.