Más País se centra en la movilidad sostenible y políticas sociales en la provincia de Sevilla de cara a las municipales

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha anunciado que su partido político tiene la intención de "hacer de la movilidad sostenible y la transición ecológica y las políticas sociales" sus principales aportaciones a las elecciones municipales de 2023, como "verdaderas asignaturas pendientes de las administraciones andaluzas". Además, ha mostrado el propósito de la formación de "acercar y humanizar" los ayuntamientos.

Así lo ha hecho saber la también portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía en su visita a La Rinconada, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el concejal y responsable local de Más País Andalucía, Luis Silva, cara a cuadrar una candidatura "abierta a la sociedad y de garantías progresistas, no solo en esta localidad sino en el resto de Andalucía".

Abundando en esta cuestión, Gómez ha definido a través de un comunicado la prioridad de su partido en cuadrar propuestas "donde quepa todo el progresismo; de actualidad política, que se centre y solucio ne lo cotidiano y no se enfrasque en debates esencialistas; y mixtas, mestizas, para que no sólo la política organizada tenga presencia en el Ayuntamiento, sino también los vecinos y que tengan su bagaje que aportar".

En este sentido, la máxima responsable de Más País Andalucía recuerda "la pluralidad, la diversidad y la riqueza de matices que tiene el progresismo en Sevilla y su área metropolitana, características que hay que entender primero y saber asumir después" anunciando la intención de su organización de "volcarse en una veintena de municipios" de ese ámbito "con o sin otros actores".

A ese respecto, aclara Gómez, "aunque estamos abiertos a prolongar el espacio de colaboración parlamentaria no vamos a perder el tiempo debatiendo sobre el sexo de los ángeles de la izquierda, porque los vecinos de Sevilla necesitan hechos y no divagaciones, soluciones y no palabras".

BASES PARA UN PROGRAMA DE CAMBIO

Del mismo modo, la diputada andaluza ha apuntado que el "sello diferencial" del progresismo verde y social que encarna Más País Andalucía debe centrarse en "propuestas concretas, medidas específicas, para solucionar el tremendo problema de la movilidad metropolitana, convertir a la administración local en motor de la transición ecológica y acercar los Ayuntamientos a los vecinos".

Planes como el 'TUSSAM Metropolitano', la viabilidad de la semana laboral de cuatro días en sectores de la administración, la descentralización de los Ayuntamientos o el incremento de políticas sociales propias por parte de los municipios, serán puestos en común y tratados en unas jornadas con presencia de cargos municipales del resto del Estado en próximas fechas.