Más de una veintena de entidades colaboran para celebrar el centenario de la Generación del 27 en Sevilla

Segunda jornada del Encuentro de Fundaciones del 27 en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Turismo y Cultura, ha participado en la Universidad de Sevilla en la segunda jornada del Encuentro de Fundaciones del 27.

La cita congrega a 23 fundaciones y entidades que representan a los grandes escritores y artistas de la Generación del 27, con el objetivo de sentar las líneas de trabajo y colaboración de cara a la celebración del Centenario.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado el papel de la Universidad como "el lugar donde la cultura se estudia, se cuestiona y se proyecta hacia el futuro". En este sentido, Moreno ha subrayado que en esta segunda jornada se ha abordado "el conocimiento, reflexión y continuidad".

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración del Ateneo de Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía, y bajo la dirección de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez.

Asimismo, Moreno ha subrayado que la conmemoración es "una oportunidad para reafirmar el papel de Sevilla como capital cultural y como ciudad que quiere asumir la responsabilidad de liderar el estudio, la difusión y la actualización del legado del 27 desde el rigor y la colaboración".

En este contexto, Angie Moreno ha puesto en valor el papel de la Universidad de Sevilla como "aliado estratégico". "Aquí se forman generaciones, se construyen relatos críticos y se garantiza que el legado del 27 siga vivo, no como un monumento inmóvil, sino como un cuerpo de pensamiento que dialoga con nuestro presente", ha indicado.

La segunda jornada ha contado con una intensa programación cultural y académica, que ha incluido la actuación del Grupo Barlovento con Canciones del 27, la visita a la exposición 'La Generación del 27 en el nomenclátor de Sevilla' y la mesa redonda 'Un buen azar que resultó destino', con la participación de representantes de destacadas instituciones vinculadas al legado del 27, como la Casa-Museo Zenobia-Juan Ramón, la Fundación Max Aub, la Fundación Gregorio Prieto, el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, la Fundación Juan Rejano y el Centro Luis Buñuel.

"Desde el Ayuntamiento de Sevilla seguimos trabajando para que el Centenario de la Generación del 27 sea un proyecto de ciudad, ambicioso, riguroso y abierto, que sume instituciones, conecte pasado y presente y sitúe a Sevilla en el lugar que le corresponde dentro del mapa cultural nacional e internacional", ha reafirmado Moreno.