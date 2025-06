Megadeth actuará en Icónica con Ángelus Apátrida en una noche de metal en la Plaza de España

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La noche del 3 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest se convierte en una auténtica celebración del metal internacional con la incorporación de Angelus Apatrida como banda invitada al concierto que ofrecerá Megadeth en la Plaza de España de Sevilla. El grupo albaceteño compartirá escenario con la mítica banda estadounidense en el que será uno de los programas dobles más potentes y esperados del año para los amantes del rock.

Según ha informado Icónica en una nota de prensa, Angelus Apatrida, la banda metal por excelencia en España, celebra en 2025 su 25º aniversario sobre los escenarios, y lo hace en plena gira mundial de su álbum 'Aftermath', que ya ha recorrido escenarios de Europa, Asia, Latinoamérica, Australia y próximamente Estados Unidos.

Angelus Apatrida ha actuado en los principales festivales globales del metal --Wacken, Hellfest, Download, Graspop, Rock Al Parque-- y ha girado junto a bandas como Slayer, Anthrax, Arch Enemy y la propia Megadeth.

El concierto del 3 de julio marca además el debut de Megadeth en Sevilla. Con más de 50 millones de discos vendidos, doce nominaciones a los Grammy y una trayectoria indiscutible liderada por Dave Mustaine, Megadeth llega a la ciudad andaluza con la gira de su último álbum 'The Sick', 'The Dying' And The Dead!', en una noche que promete ser histórica para el rock en directo en España.