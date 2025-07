Megadeth llega a Icónica este jueves con su único concierto en la península junto a la banda Angelus Apatrida

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest acoge este jueves el concierto de Megadeth, banda fundamental del thrash metal mundial, que debutará en Sevilla, en su único concierto en la península. Este concierto estará precedido por el de Angelus Apatrida, el grupo español de metal más internacional. La Plaza de España se transformará así en el epicentro del mejor rock global, con un doble programa.

Según ha informado el festival en una nota de prensa, con más de 50 millones de discos vendidos y doce nominaciones a los Grammy, Megadeth es una de las bandas más influyentes de la historia del metal. Fundada por Dave Mustaine tras su paso por Metallica, Megadeth es uno de los pilares indiscutibles del thrash junto a Metallica, Slayer y Anthrax, formando parte del mítico 'Big Four'.

El concierto en Sevilla forma parte de la gira de presentación de su álbum 'The Sick, The Dying And The Dead!', el 16º trabajo de estudio de la banda, publicado en 2022. Grabado mientras Mustaine superaba una dura batalla contra el cáncer, el disco ha sido celebrado como una vuelta a las raíces.

Angelus Apatrida, la banda metal por excelencia en España, celebra en 2025 su 25º aniversario sobre los escenarios, y lo hace en plena gira mundial de su álbum 'Aftermath', que ya ha impactado en escenarios de Europa, Asia, Latinoamérica, Australia y próximamente Estados Unidos.

Angelus Apatrida ha actuado en los principales festivales globales del metal (Wacken, Hellfest, Download, Graspop, Rock Al Parque) y ha girado junto a bandas como Slayer, Anthrax, Arch Enemy y la propia Megadeth.