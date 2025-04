Megadeth llega a Sevilla el 3 de julio para dar su único concierto de España en Icónica

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Megadeth ha confirmado el primer concierto de su dilatada trayectoria en Sevilla el próximo 3 de julio en el marco de Icónica Santalucía Sevilla Fest, en lo que promete ser una de las noches más intensas y electrizantes de esta edición, una descarga de riffs, energía y actitud con una de las bandas más respetadas e influyentes del planeta, en la Plaza de España, uno de los escenarios más espectaculares del circuito musical europeo.

Según ha informado el festival en una nota de prensa, más de 50 millones de discos vendidos y doce nominaciones a los Grammy, Megadeth es una de las bandas más influyentes de la historia del metal. Fundada por el legendario Dave Mustaine tras su paso por Metallica, Megadeth es uno de los pilares indiscutibles del thrash junto a Metallica, Slayer y Anthrax, formando parte del mítico "Big Four".

Su presencia en el Icónica Santalucía Sevilla Fest marca su debut en la capital andaluza y también "confirma la ambición internacional del festival por reunir a figuras de referencia mundial en un entorno patrimonial sin igual".

El concierto en Sevilla forma parte de la gira de presentación de su álbum 'The Sick, The Dying And The Dead!', el 16º trabajo de estudio de la banda, publicado en 2022. Grabado mientras Mustaine superaba una dura batalla contra el cáncer, el disco ha sido celebrado como una vuelta a las raíces, con la energía, la técnica y la rabia que caracterizan a la banda desde sus inicios.

La actual formación, con Kiko Loureiro (guitarra), Dirk Verbeuren (batería) y el regreso de James LoMenzo (bajo), ofrece un directo vibrante, milimétrico y demoledor, con un potente repertorio que hará temblar la Plaza de España.

La actuación de Megadeth supone "un hito y una cita imprescindible para los amantes del rock y el metal en Andalucía", y consolida a Icónica Santalucía Sevilla Fest como un festival que "trasciende estilos y fronteras, reuniendo en un mismo cartel a artistas internacionales de todos los géneros y generaciones", han concluido.