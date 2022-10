El mejor tributo a Coldplay llenará este martes de rock y espectáculo el Festival de las Naciones (Sevilla)

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda tributo a Coldplay más popular, Parachutes, regresa a Sevilla para llenar de rock, pop y espectáculo el Festival de las Naciones. Este martes, a las 22,00 horas, la voz de Chris Martin planeará sobre El Prado de San Sebastián de la mano de esta banda de pop norteamericana, de Charlottesville (Virginia), considerada como uno de los mejores grupos tributo del panorama internacional.

Parachutes recorrerá los hitos inolvidables de la banda londinense con buena música y un espectáculo audiovisual que transportará a los asistentes a los míticos conciertos de Coldplay en Estados Unidos, donde cosechó algunos de sus mayores éxitos, o Londres.

El tributo a Coldplay es uno de los conciertos más esperados por el Festival de las Naciones, no solo por las voces y guitarras de Parachutes sino también por su cuidada puesta en escena que hace vibrar a cualquiera de los asistentes.

El espectáculo, pensado para todos los gustos, realizará un guiño a las canciones menos conocidas del repertorio del grupo británico, aunque no faltarán, durante la hora de concierto, los grandes éxitos del imaginario colectivo de Coldplay; desde el propio álbum Parachutes, canciones de Rush of Blood to de Head, X&Y o Viva la vida.

Como cada previo de festivo, el acceso al recinto tendrá un coste de dos euros por entrada. Esta edición dispone de bonos especiales como el de 'Family&Friends, a través del cual podrán acceder cinco personas y pagar solo tres de ellas. A ello se suma un Bono Vip en donde por cinco euros se podrá acceder todos los fines de semana y días de fiesta, a cualquier hora y a todos los conciertos.

Las entradas se pueden obtener de forma online para entrar de forma directa. El recinto contará con dos entradas bien diferenciadas para facilitar el acceso.